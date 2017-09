AZZURRA CONSOLIDA LA SUA LEADERSHIP NELLA 52 SUPER SERIES

MINORCA – Azzurra aumenta a 7 i suoi punti di vantaggio su Platoon a un giorno dal termine della Menorca 52 Super Series, ultimo dei sei eventi della 52 Super Series 2017 iniziata in gennaio a Key West, in Florida. Domani, 23 settembre, il verdetto decisivo.

E’ stata una giornata ad alta tensione, con Azzurra, Platoon e Quantum, i tre candidati alla vittoria della stagione 2017, che hanno alternato prestazioni ottime a momenti di difficoltà. Nella prima prova, partita puntualmente alle ore 12 con vento da est di 8-10 nodi, Azzurra è “inciampata” in partenza trovandosi costretta a un faticoso quanto spettacolare recupero fino al sesto posto, mentre Quantum ha vinto davanti a Gladiator e Sled, quarto Platoon, il diretto inseguitore di Azzurra in termini di campionato.

Nella prova successiva, in condizioni di vento analoghe, ottimo spunto in partenza sulla sinistra della linea per Azzurra, Bronenosec e Paprec. Viceversa Platoon e Provezza si sono fatte sorprendere oltre la linea di partenza e sono state costrette a rientrare, ripartendo dalle retrovie. Complice il vento instabile con salti improvvisi di oltre 20 gradi, è stato il turno di Platoon a riuscire nel recupero fino al sesto posto, mentre Azzurra ha piazzato un ottimo secondo dietro al vincitore della prova, Bronenosec. Terzo posto per un inaspettato Paprec, i cui punti però valgono solo per l’evento di Minorca e non per il campionato, non avendo potuto prendere parte a gran parte delle regate dopo aver disalberato prima dell’evento di Miami in marzo.

La seconda prova ha visto tutte le barche arrivare in meno di un minuto, a dimostrazione del livello elevato e della spettacolarità della 52 Super Series. In questa bagarre sul filo di lana, Quantum ha tagliato il traguardo al nono posto, seppur a pochi secondi dal resto della flotta. Punti pesanti che non lo escludono matematicamente dalla vittoria della 52 Super Series 2017 ma che restringono ad Azzurra e Platoon, separate da 7 punti, le maggiori chance di vittoria.

Relativamente alla classifica della Menorca 52 Super Series Sailing Week, Azzurra è al comando a pari punti con Gladiator. Situazione analoga per la terza posizione, con Quantum e Platoon a pari punti. Segue, con soli due punti di distacco, Bronenosec, oggi autore di prestazioni alterne: la vittoria della seconda prova ha fatto seguito a un decimo posto nella prima.

La terza prova di giornata non si è svolta a causa del vento sempre più instabile e in calo. Domani, ultimo giorno di regate per la 52 Super Series 2017, il segnale preparatorio sarà alle ore 11,30 con venti leggeri da est. Prosegue la diretta streaming delle regate con commento in inglese sul sito www.52superseries.com e www.azzurra.it

Pablo Roemmers, armatore di Azzurra: “Domani si conclude questo campionato, mancano ancora un paio di regate al termine ed era da molti anni ormai che il risultato non si decideva l’ultimo giorno. Comunque andrà è davvero eccitante e dimostra la competitività della 52 Super Series. Noi restiamo concentrati e motivati per dare il massimo”.

Vasco Vascotto, tattico: “Siamo alla resa dei conti, la tensione sale ma siamo contenti per come stiamo navigando. Nella seconda regata siamo partiti bene ed è stato tutto più semplice, nella prima abbiamo avuto una partenza difficile che ci ha complicato le cose, ma abbiamo fatto un recupero di cui andare fieri limitando di molto i danni, cosa affatto scontata in una flotta come questa. Adesso dobbiamo finire il lavoro, più facile a dirsi che a farsi ma siamo concentrati e decisi”.

