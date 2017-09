Navigo Ergo Sum: i giovani atleti ravennati in navigazione alla volta di Venezia

MARINA DI RAVENNA – Sono salpati dal porto di Ravenna alla volta di Venezia i giovani atleti del Circolo Velico Ravennate che, guidati dall’esperto velista Matteo Plazzi, parteciperanno alla quinta tappa del progetto Navigo Ergo Sum.

Camilla, Matteo, Amerigo, Lorenzo, Raul, Simone, Nicolò fino ad ora abituati a navigare su piccole derive, hanno risposto all’invito con entusiasmo ed avranno l’opportunità di poter vivere una giornata generosa di bellezza e restare affascinati dall’entrare a Venezia dal mare.

Il progetto, ideato dal Club Velico Crotone in collaborazione con Barcolana il cui obiettivo è di avvicinare giovani atleti crotonesi alla regata più celebre d’Italia, è un tour in tappe in cui equipaggi formati da giovani velisti si passano il testimone alla guida dell’imbarcazione dell’armatore Nicola Pino.

L’arrivo a Ravenna del ”Moana”, accolta dalle imbarcazioni Tom 28 di proprietà del Circolo Velico Ravennate, è stato ripreso dalla trasmissione RAI LineaBlù, la cui programmazione è fissata per sabato 30 settembre alle ore 14.00.

