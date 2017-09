LO YCCS VINCE IL TITOLO DI BEST SAILING CLUB DEL 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Finale decisiva per la Audi SAILING Champions League Final che ha visto il team dello Yacht Club Costa Smeralda aggiudicarsi il titolo di Best Sailing Club del 2017. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la SAILING Champions League e il supporto del Title Sponsor Audi e del Technical Partner Quantum Sails, si è concluso dopo aver completato tutti i 12 voli in programma nei 3 giorni.

Alle 10 i 32 team in rappresentanza dei più prestigiosi Yacht Club al mondo si sono ritrovati sulla linea di partenza, antistante Porto Cervo, più decisi che mai. Dopo circa 5 ore in mare e un riposizionamento del campo di regata dovuto ad un cambio di direzione del vento – da sud-est a nord-ovest che è arrivato a toccare nel corso della giornata i 20 nodi di intensità – sono state completate tutte le 48 prove previste.

Audi SAILING Champions League Final 2017. Foto credit: SCL/Lars WehrmannIl team italiano dello YCCS, dopo due giorni al comando della classifica, ha suggellato oggi la vittoria della Audi SAILING Champions League Final con un primo (6 totali) e due secondi posti di giornata.

Federico Michetti, YCCS Team, ha commentato così la vittoria: “Rappresentare il Best Sailing Club del 2017 è un grande onore. È stata una giornata fantastica e un fine settimana magnifico trascorso con dei carissimi amici: Flavio Favini al timone, Branko Brcin, Luca Faravelli e Filippo Molinari come Team Captain. Sono stati dei compagni di squadra incredibili! Non potevamo concludere la stagione sportiva in modo migliore! Hanno partecipato moltissimi team forti e ragazzi giovani, sono convinto questa formula sia vincente.”

Al centro il Team YCCS (1° classificato) con il Commodoro YCCS, Riccardo Bonadeo, e il Direttore Sportivo YCCS, Edoardo Recchi. A sinistra il Team SNG (3° classificato), a destra il Team OLS (2° classificato) – Audi SAILING Champions League Final 2017. Foto credit: SCL/Lars WehrmannGrazie a due vittorie e un secondo posto nelle prove odierne il team russo dell’Ost Legal Sailing (Vladimir Lipavsky – Andrey Kochnev – Egor Larionov – Nikolay Kornev) ha scalato la classifica conquistando la seconda posizione overall lasciandosi alle spalle, con 4 punti di distacco, il team svizzero della Société Nautique de Genève (Guillaume Girod – Marc Stern – Nicolas Kauffmann – Mathieu Fischer) che oggi ha segnato un quarto, sesto e secondo posto.

Vladimir Lipavsk, dell’Ost Legal Sailing Team, ha dichiarato: “Fortunatamente oggi è andata bene, ieri il fatto di aver chiuso in settima posizione ci ha portati a pensare che forse non saremmo saliti sul podio. Invece oggi ci siamo concentrati e la fortuna ci è venuta incontro, siamo riusciti così a conquistare la seconda posizione.”

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, durante la Cerimonia di premiazione, ha commentato così: “Con la Audi SAILING Champions League Final si conclude la stagione sportiva dello YCCS nell’anno del nostro cinquantesimo anniversario. Ringrazio tutti i 32 team che da tutte le latitudini d’Europa hanno raggiunto Porto Cervo per vivere insieme 3 appassionanti e divertenti giornate di regata. Mi congratulo con tutti i partecipanti e con il nostro team che ha portato in alto i colori dello YCCS. Un ringraziamento particolare all’Associazione della SAILING Champions League per aver collaborato con noi all’organizzazione dell’evento, al Title Sponsor Audi, al Comitato di Regata, alla Giuria Internazionale e allo staff dello YCCS per aver reso possibile tutto questo. Spero di rivedervi qui a Porto Cervo per la stagione velica del 2018!”.

Il prossimo appuntamento per lo Yacht Club Costa Smeralda sarà il 3-4 ottobre a Milano per il One Ocean Forum, iniziativa a sostegno della tutela e preservazione dell’ambiente marino, in cui verrà presentata la Charta Smeralda, un codice etico di condotta per il rispetto ambientale.

Leggi anche: