SAFILENS E IL SISTIANA SAILING TEAM SI PREPARANO ALLA 49^ EDIZIONE DELLA BARCOLANA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TRIESTE – L’azienda italiana di contattologia Safilens e la squadra agonistica del Sistiana Sailing Team hanno iniziato la preparazione a bordo del maxi yacht AnyWave per la partecipazione alla 49^ edizione della Barcolana, in programma a Trieste domenica 8 ottobre.

La Barcolana è la regata velica internazionale con il maggior numero di barche iscritte al mondo e si svolge ogni anno nel capoluogo friulano la seconda domenica di ottobre, con partenza tra Barcola e Miramare e arrivo di fronte a piazza Unità d’Italia. Il magico mix di competizione agonistica e festa “pop” della vela fa di questa regata un appuntamento immancabile non solo per timonieri professionisti, regatanti per passione e croceristi, ma in generale per tutti gli amanti del mare che vogliono assistere ad uno spettacolo unico al mondo.

La Barcolana, infatti, non è semplicemente una regata bensì un ricco programma di eventi a terra e in mare e di manifestazioni di spettacolo, cultura e tecnologia che coinvolgono la città di Trieste nei giorni che precedono la gara. Ed è anche in questo straordinario contesto – oltre che durante la competizione vera e propria – che Safilens avrà la possibilità di promuovere il proprio brand: dal 4 al 8 ottobre, infatti, l’azienda e il team AnyWave saranno presenti con uno stand presso il Villaggio Barcolana, un’area espositiva allestita lungo le rive di Trieste che ogni anno fa da cornice alla regata ospitando partner, negozi e ristoranti.

Si tratta di un’occasione di visibilità davvero unica per Safilens: rappresentanti, clienti ed ospiti potranno essere accolti presso una location prestigiosa, salire a bordo dell’imbarcazione AnyWave che sarà ormeggiata proprio davanti allo stand e degustare ottimo vino grazie alla partnership con la Cantina Produttori Cormons. In occasione dell’apertura ufficiale del Villaggio Barcolana e della grande festa cittadina, la mattina del 4 ottobre si terrà inoltre l’esibizione delle Frecce Tricolori.

La Barcolana è soltanto la principale di una serie di regate che vedranno gareggiare AnyWave nel corso dell’autunno: la stagione si aprirà infatti con le regate organizzate dal Porto Piccolo Yacht Club a fine settembre, per proseguire con il Trofeo Bernetti il 1 ottobre e, dopo la attesissima Barcolana, il Venice Hospitality Challenge il 14 ottobre e la Veleziana il 15 ottobre.

Leggi anche: