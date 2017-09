Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Bennati

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-.

L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”

“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”

Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-, differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.

Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.

Leggi anche: