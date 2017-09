SECONDO PODIO CONSECUTIVO PER NOVOFIL AL MONDIALE CLASS V1

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

CHIOGGIA – Terzo gradino del podio anche oggi per il team partenopeo Novofil Rg87 nella seconda prova del mondiale Class V1 di motonautica a Chioggia. A bordo, questa volta, al fianco di Antonio Schiano c’era il figlio maggiore, Giuseppe, che ha sostituito il fratello più giovane, Rosario, dopo l’ottima prova della gara d’esordio. La maggiore esperienza di Giuseppe, però, non è bastata allo scafo del Circolo Canottieri Napoli per migliorare il risultato di giovedì.

Un problema tecnico manifestatosi in partenza, infatti, ha limitato la potenza della barca durante la gara, che oggi era ancora più lunga rispetto alla prima prova. Nonostante questo, però, la regolarità dell’andatura e le capacità alla guida sulle onde dell’Adriatico hanno permesso al team Novofil di chiudere la prova sul podio, alle spalle, come giovedì, dello scafo maltese Chaudron e di quello italiano Tommy One, blindando per ora il podio in classifica generale.

Il programma del Grand Prix of Italy-Trofeo Città di Chioggia, organizzato da Giampaolo Montavoci, presidente dell’Associazione Motonautica Venezia, vedrà gli scafi della Class V1 tornare in mare per l’ultima prova domani, domenica 1° ottobre, alle 17.

Leggi anche: