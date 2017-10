Ardi chiude con soddisfazione la trasferta in acque internazionali

VIAREGGIO – Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l’avventura in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968.

Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da Palamos a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima volta in acque internazionali. Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima avventura.”

In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e Alberto, come ci aveva anticipato fin dall’inizio, ha potuto regatare solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime.

Sono stati cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po’ più sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo posto.”

“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un onore regatare e stare insieme in barca.”

Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione del Club un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive.

“Ardi era il nome del loro cavallo” ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere anche una volta trasferitasi in Versilia.

“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza, all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni Fernandez, Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi davvero tutti.” Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.

