A Napoli fino a domenica il Campionato Europeo ed italiano della classe 3D

NAPOLI – Da oggi a domenica 8 ottobre, torna nella città di Napoli un grande appuntamento di motonautica agonistica: l’Offshore Fiftieth Anniversary Grand Prix. L’evento, che conclude la stagione italiana 2017 dell’Offshore, è organizzato dal Circolo Canottieri Napoli.

Nello specchio d’acqua antistante il Circolo, si parte oggi alle ore 14.30 con le prove ufficiali dei potenti bolidi di motonautica Offshore impegnati nel Campionato Europeo della classe 3D e nel Campionato Italiano della classe 5000.

Gli equipaggi iscritti (Francesi ed Italiani) nella giornata di venerdì 6 ottobre affronteranno alle ore 11.30 la prima (Long Race) delle due gare previste per il Campionato Europeo, in tappa unica e dunque valido per l’assegnazione del titolo continentale 2017. La seconda gara Offshore (Short Race) si correrà domenica 8 ottobre alle ore 11.30. Premiazioni al termine delle gare.

