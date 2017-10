Laser Europeans 2017: Medaglia d’argento per Marrai nel Laser Standard

Regate, Sport

BARCELLONA – Medaglia d’argento a Francesco Marrai (SV Guardi di Finanza) al Campionato Europeo Laser di Barcellona. Un bel risultato al termine di una settimana con condizioni varie da vento leggero a più intenso, in cui l’atleta livornese è cresciuto fino alla conquista del secondo gradino del podio d’Europa.

“Porto a casa un ottimo secondo posto – racconta un soddisfatto Francesco Marrai – che è arrivato dopo una settimana estremamente difficile, le condizioni meteo non sono state delle più favorevoli ma sono molto felice, oggi ho lottato fino alla fine per portare a casa il mio primo podio ad un Campionato Europeo, un ottimo risultato che conclude una bellissima stagione per me e quindi direi che possiamo essere felici.”

Campione continentale il britannico Nick Thompson che chiude in bellezza vincendo anche l’ultima prova della serie; bronzo al cipriota Pavlos Kontides che aggiunge questa medaglia al recente titolo Mondiale vinto in Croazia. Il terzo in assoluto è il neozelandese Andrew McKenzie che però non sale sul podio Europeo.

Bene anche Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) che chiude la sua settimana con grande costanza al quarto posto del Campionato Europeo (quinto overall). Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) chiude in tredicesima posizione con un bel secondo posto nell’ultima prova.

Nel Laser Radial femminile vince l’olandese Marit Bouwmeester che dopo aver dominato con grande margine tutta settimana oggi ha messo a rischio il titolo per un recupero della danese Anna Marie Windom che chiude l’Europeo con la medaglia d’argento. Bronzo all’atleta greca Vasielia Karachaliou.

Ottavo posto per l’italiana Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) che oggi chiude con un quinto posto una serie iniziata molto bene. Diciannovesimo posto per Martha Caterina Faraguna (YC Adriaco) e ventiduesimo per Valentina Balbi (YC Italiano).

Nei Radial maschili il titolo va a Marcin Rudawski (POL) seguito dallo spagnolo Marcelo Cairo Assenza e bronzo per il greco Dimitris Papadimitriou. Federico Tocchi (CN Livorno) é quindicesimo ed Edoardo Libri (SEF Stamura) ventiduesimo.

