Il Campionato della Lanterna è arrivato alla terza prova

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GENOVA – Nel fine settimana appena concluso, grazie all’organizzazione del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto (http://www.circolonauticomga.it), si sono svolte la seconda e terza prova del Campionato della Lanterna che in questa quinta edizione sta registrando la partecipazione di oltre 50 imbarcazioni (suddivise nelle categorie Orc, Libera, e Monotipi) fra le quali spiccano ben otto J24.

“L’appuntamento era, in entrambe le giornate, sul campo Charlie, nel tratto di mare di fronte alla diga foranea, zona Lanterna di Genova: il meteo incerto del sabato e il vento inizialmente assente hanno costretto il Comitato ad attendere l’arrivo, in tarda mattinata, di una leggera brezza da Sud-Ovest sui 5/6 nodi ma poi… campo di regata posizionato e via alle procedure di partenza.- ha spiegato il Capo Flotta J24 di Genova Portofino Maurizio Buffa, armatore di Just a Joke -Il vento bizzoso e un salto importante a sinistra con relativo calo dell’intensità hanno successivamente costretto il Comitato a ridurre il percorso e a prendere gli arrivi sulla boa 1 per i monotipi.

Nei J24 Ita 303 Just a Joke, partito al comando, ha chiuso in prima posizione precedendo nell’ordine Ita 307 Finalmente di Olga Finollo, Ita 218 By Quiet di Marcello Cirenei e altre cinque imbarcazioni.

La domenica si è presentata con vento e mare in chiara configurazione da Scirocco. Quindici nodi dichiarati con onda formata hanno consentito al Comitato di posizionare il campo di regata con un bel triangolo olimpico: ancora una lotta fra Ita 303 Just a Joke e Ita 235 Jaws di Matteo Mori e L.Varini (imbarcazioni protagoniste anche della passata edizione chiusa rispettivamente al secondo e primo posto), con il terzo incomodo Ita 307 Finalmente pronto ad approfittare di ogni piccola distrazione dei due contendenti al titolo finale.”

La prima prova del Campionato, disputata a fine settembre, aveva messo subito in evidenza la buona giornata di Just a Joke, che si era portato in testa da subito sul gruppo, posizione che aveva mantenuto fino all’ultima bolina dove però era stato superato da Jaws, che si era aggiudico la vittoria finale. Seguivano in terza, quarta e quinta posizione di giornata Ita 307 Finalmente, Ita 483 Per Cinque di A. Criscuolo – P. Ghibaudi e Ita 357 Landfall armato da Simone e Andrea Moretti.

Grande soddisfazione del Comitato Organizzatore per le due nuove regate portate a termine e appuntamento agli equipaggi per la festa a loro dedicata della serata di venerdì 20 ottobre e per le successive prove, quarta e quinta, del 21 e 22 ottobre. Il Campionato si concluderà nel fine settimana del 4 e 5 novembre con la sesta regata in programma e la premiazione. “Sono molto contento di come sta andando questo Campionato- ha proseguito Buffa- e soprattutto della “rinascita” e del fervore della nostra Flotta di Genova Portofino in continua ricerca di nuovi armatori disponibili ad unirsi a noi.”

Il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto è nato nel 2012 con la finalità di organizzare e promuovere attività ed eventi velici e di diffondere i valori della Nautica e della Marineria, con una impronta sportiva e orientata a creare occasioni di incontro tra tutti gli appassionati. Presidente del Circolo è Ernesto Moresino: navigatore oceanico con 30 anni di esperienza di regate e navigazione a livello internazionale e più di dieci anni come istruttore e skipper, è stato anche fondatore nel 1994 e Presidente, per 4 anni, della classe Mini 6.50.

