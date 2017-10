Conclusa la Regata di fine estate – Memorial Francesco Sodini: Orizzonte vince il Trofeo

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Sedici imbarcazioni hanno animato lo specchio di mare antistante il porto di Viareggio per l’edizione 2017 della Regata di fine estate-Memorial Francesco Sodini, tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio anche per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

La vittoria nella classe ORC in tempo reale e compensato è andata a Ita 17199 Orizzonte armato dal socio del Club Nautico Versilia Paolo Bertazzoni che ha preceduto Ita 13659 X-Blu di Giancarlo Campera (LNI Viareggio) e Ita Gitana del presidente della Società Velica Viareggina, Paolo Insom.

Nella Classe ORC Gran Crociera, invece, è stato Ita 17256 Mi Garba di Mario D. Di Camillo (CVM) ad imporsi su Ita 14794 Zedda 17 di Giovanni Baldecchi (LNI Viareggio) e su Ita 16904 Ciabatta armato da Gianpaolo Bartalini (LNI Viareggio), mentre la vittoria nella Classe Open è andata a Ita 29 P’tite Pome di Jacopo Baroni.Il Trofeo challenger Francesco Sodini, assegnato alla prima imbarcazione della divisione più numerosa, è andato con grande soddisfazione all’Xp44 Orizzonte armato da Paolo Bertazzoni.

“E’ stata una regata bella ed impegnativa, caratterizzata dal vento sui 12/13 nodi e tanto mare che ha messo a dura prova gli equipaggi e il Comitato- ha commentato il Direttore Sportivo del CNV Danilo Morelli, impegnato nel CdR insieme al Presidente Franco Manganelli e all’altro aspirante Stefano Giusti -Purtroppo, a causa della minaccia di temporale e del vento e mare in aumento non è stato possibile disputare la prevista seconda prova.” La manifestazione si è conclusa nelle sale del Club Nautico Versilia con la cerimonia delle premiazioni alla quale hanno preso parte anche i figli di Francesco Sodini. Un aperitivo ha salutato gli equipaggi, dando l’arrivederci all’edizione 2018.

