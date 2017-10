Il Portodimare prepara il 41° Campionato Invernale

PADOVA – Fervono in queste ore, presso la sede de Il Portodimare – il sodalizio velico padovano presieduto da Stefano Genova – i preparativi per la quarantunesima edizione del Campionato Invernale d’altura che si disputerà dal 5 al 26 novembre a Chioggia.

La manifestazione, tra le più longeve nel panorama della vela d’altura in Alto Adriatico, avrà come base logistica Darsena Le Saline il moderno Marina situato a due passi dal centro città che accoglierà nelle proprie banchine per il periodo della manifestazione le imbarcazioni iscritte.

Nel corso dei quarant’anni di storia della regata, sono tanti i campioni di livello nazionale ed internazionale che hanno combattuto tra le boe e le nebbie del Campionato Invernale: da Francesco de Angelis ad Alberto Bolzan, dal chioggiotto Enrico Zennaro ad Alberto Barovier, da Christian Griggio a Franco Corazza senza dimenticare Tommaso Chieffi, Dodo Gorla, Dusan Puh e Tiziano Nava.

Il programma della kermesse prevede l’apertura della segreteria sabato 4 novembre, con cinque giornate di prove in calendario per il 5,11,12,19 e 26 novembre. Le giornate di sabato 18 e 25 novembre 2017 saranno invece utilizzate come eventuali recuperi. Il Campionato sarà valido con qualsiasi numero di prove disputate ed è prevista la disputa di più prove al giorno.

L’ammissione è consentita a tutte le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC (stan- dard o ORC Club) e/o IRC ( Standard o semplificato) con LOA > 8.50. Le imbarcazioni potranno essere suddivise in classi e/o raggruppamenti a seconda del numero degli iscritti. Crociera/Regata, Minialtura, secondo definizione della vigente normativa FIV Vela d’Altura, in particolare i natanti dovranno essere monoscafi, a deriva fissa zavorrata, LOA inferiore ai 10 mt, con dislocamento inferiore ai 2000 Kg, sprovviste di trapezi.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria de Il Portodimare entro giovedì 2 Novembre, ma solo coloro che completeranno la propria iscrizione entro il 15 ottobre potranno godere di uno sconto del 15% sulla tassa d’iscrizione.

