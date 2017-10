Al via la 12a “Totano’s Cup”: dal Porto di Rosignano regata e pesca fino in Capraia

ROSIGNANO – Lo Yacht Club Cala de’ Medici, con il supporto del Marina Cala de’ Medici e in collaborazione con il Porto di Capraia, organizza nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre la 12a edizione della ormai conosciutissima “Totano’s Cup”.

La manifestazione prevede una regata per imbarcazioni a vela e un trasferimento in flottiglia per quelle a motore dal Porto Turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici fino all’Isola di Capraia, e intende rafforzare la collaborazione e il gemellaggio con l’isola più vicina al nostro Porto, a sole 32 miglia di distanza, per una rotta di 231°, valorizzando al contempo il territorio della Capraia.Sono fra le 30 e le 40 imbarcazioni in partenza alla volta della bella isola dell’Arcipelago Toscano.

Il programma prevede per sabato 21 alle ore 08.00 il briefing degli Armatori presso la Sala Conferenze Mistral della Torre Direzionale del Cala de’ Medici. La partenza è prevista per le ore 09.00 sul percorso Cala de’ Medici – Faro di Vada – Capraia. Le imbarcazioni a motore, invece, partiranno alle ore 10.00 con percorso libero. Durante la regata e il trasferimento, tutte le imbarcazioni partecipanti sono invitate a filare le lenze a mare: le prede migliori verranno premiate, è questo l’elemento che rende speciale la manifestazione.

All’arrivo si terranno l’aperitivo e la premiazione con tutti gli equipaggi presso il Porto di Capraia.La domenica mattina, alle ore 09.00, colazione tutti assieme e rientro libero a Marina Cala de‘ Medici.In palio un Trofeo Challenger che verrà assegnato all’imbarcazione battente guidone Yacht Club Cala de’ Medici e armata da un Socio YCCM, con equipaggiamenti e dotazioni da crociera, che farà il miglior tempo di arrivo in Capraia.

Per le imbarcazioni provenienti da altri porti verrà messo a disposizione l’ormeggio gratuito presso Marina Cala de’ Medici nei giorni giovedì 19 e venerdì 20 Ottobre.

