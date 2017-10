Sabato 21 ottobre al via La Cinquanta del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – La Cinquanta 2017 del Circolo Nautico Santa Margherita prenderà il via ufficialmente venerdì 20 ottobre con un testimonial d’eccezione, Michele Zambelli che sarà a Caorle alle ore 21.00 presso l’Aula Magna Parrocchiale per un incontro aperto a tutti dal titolo “Il mio Oceano”, in cui racconterà la sua esperienza di velista solitario, dalle vittorie alla Minitransat fino alla partecipazione alla Ostar 2017.

La Cinquanta, ultimo atto del Trofeo Caorle X2 XTutti, iniziato in aprile con la Ottanta e proseguito in maggio e giugno con le regate internazionali La Duecento Trofeo Paulaner e La Cinquecento Trofeo Phoenix, vedrà sulla linea di partenza una cinquantina di iscritti, tra i quali i vincitori assoluti della 200XTutti Luna per Te dello SportingClub Duevele in lizza anche per il Trofeo Caorle XTutti.

Nella flotta XTutti, ci saranno tra gli altri Jack Sparrow di Franco Bressan, l’equipaggio femminile di Shaula capitanato da Marika Piana, Barramundi del We Sailing Team, Don’t forget to smile dei Pionieri del Mare e molti volti nuovi.Nella più numerosa flotta X2 oltre ai veterani Andrebora di Mattiuzzo/De Cassan, Nereide di Salviato/Chiericato, William B di Bottecchia/Vettoretti, Renoir di Pellegrini/Ranza, Airis di Bressan/Stefan, al via anche il giovane Giovanni Trevisan con papà Mauro suHauraki e gli immancabili Mini Antigua, Liska e Pepper.

“La Cinquanta per alcuni è la conclusione di una stagione offshore cominciata con La Ottanta, La Duecento e La Cinquecento, per altri è magari l’inizio di una passione che li porterà a scoprire un diverso modo di regatare.” dichiara il Presidente CNSM Gian Alberto Marcorin “Siamo felici di vedere ogni anno crescere il numero dei partecipanti, con campioni, habituè e nuovi iscritti per questo ultimo appuntamento di stagione.”

Il via alla regata verrà dato alle ore 10.00 di sabato 21 ottobre, il tempo limite è fissato alle ore 12.00 di domenica 22. A seguire si terranno le premiazioni presso la Club House CNSM alla presenza del Presidente Panathlon Portogruaro-San Donà, durante le quali saranno proclamati anche i vincitori del Trofeo Caorle X2 XTutti, che riunisce le quattro regate d’altura del sodalizio di Caorle: la Ottanta, La Duecento, La Cinquecento e La Cinquanta.

La Cinquanta, regata costiera lungo il percorso costiero Caorle-Lignano-Grado e ritorno è organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Marina 4, Panathlon, Cantina Sociale Colli del Soligo e il patrocinio del Comune di Caorle.

Leggi anche: