Il J24 Pelle Nera al comando del 43° Invernale di Anzio e Nettuno

ANZIO NETTUNO – Nel week end appena concluso ha preso il via con successo una nuova edizione del Campionato Invernale Altura e Monotipi di Anzio e Nettuno, imperdibile appuntamento per chi vuole regatare in sicurezza anche nei mesi invernali in un campo di gara molto tecnico ed apprezzato come quello del golfo anziate.

E questa 43° edizione è partita sicuramente in modo più che positivo: sono stati ben ventuno, infatti, i J24 in acqua in questo primo appuntamento ma per le prossime tappe la Flotta di Roma attende l’arrivo di altri equipaggi tra i quali i vincitori della passata edizione Ita 416 La Superba del Centro Velico di Napoli della Marina Militare, timonato come sempre da Ignazio Bonanno, che in questi giorni è impegnato a Lecco nella penultima manche del Circuito Nazionale-Trofeo Ciccolo.

“Lo scorso fine settimana la Flotta J-24 di Roma ha disputato ben tre prove con un vento inizialmente da 190° in rotazione progressiva da Ovest ed in intensificazione sino a 18 nodi.- ha spiegato Federico Miccio timoniere di Jumpin’ Jack Flash -Tre primi sono i piazzamenti con i quali si è imposto il forte equipaggio di Ita 447 Pelle Nera armato da Paolo Cecamore già argento all’europeo, e timonato dal campione ungherese Farkas Litkey, ormai di casa nelle acque di Anzio (3 punti; 1,1,1 Nettuno YC).

Al termine della prima giornata, la classifica vede al secondo posto Ita 210 Cesare Julio di Pietro Massimo Meriggi (10 punti; 4, 3, 3 i parziali, LNI Anzio) e al terzo Ita 385 J Giuditta di Riccardo Aleandri (13 punti; 3, 4, 6 i parziali LNI Anzio). Seguono Ita 428 Pellerossa di Gianni Riccobono (17 punti, Nettuno YC) e Ita 358 Arpione affidato a Michele Potenza (sez velica M.M.Anzio). Nel dopo regata, il piacevole pasta party sulla terrazza del Circolo della Vela di Roma ha allietato tutti i regatanti.”

Il 43° Invernale di Anzio-Nettuno, organizzato dal Circolo della Vela di Roma, dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dalla Lega Navale Italiana sez. di Anzio, dal Nettuno Yacht Club in collaborazione con la Sezione Velica Marina Militare, l’Half Ton Class Italia e la Marina di Nettuno, proseguirà con la seconda giornata, domenica 5 novembre. Sarà quindi la volta delle regate a bastone previste nelle domeniche del 19 novembre e del 3 e 17 dicembre.

La seconda manche, invece, si svolgerà il 14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio e si concluderà domenica 11 marzo. Se al 14 gennaio 2018 non fossero state portate a termine almeno otto prove valide, verrà utilizzata come recupero il primo sabato utile del 10 febbraio o 10 marzo. In ciascuna giornata potranno essere disputate tre prove al termine delle quali saranno sempre organizzati pasta party presso il Circolo della Vela di Roma.

Anche quest’anno, contemporaneamente all’Invernale, la Flotta romana J24 regaterà anche per il Trofeo Lozzi. Per la manifestazione voluta per ricordare l’entusiasmo, la generosità e la passione dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso, è previsto un calendario differente articolato su cinque week end, uno al mese (18 e 19 novembre, 16 e 17 dicembre, 13 e 14 gennaio, 10 e 11 febbraio, 10 e 11 marzo).

Eventuali prove di recupero saranno previste in data da definire, compatibilmente a quelle già in programma. Il segnale di avviso del sabato è previsto per le ore 12. Quando la giornata di regata del Trofeo Lozzi coincide con quella del Campionato, le prove verranno classificate per entrambi gli eventi.

