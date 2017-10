VELA/LAGO MAGGIORE: ALL’AVAV DI LUINO L’ITALIAN OPEN H-BOAT CLASS

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LUINO – A meno di due settimane dalla conclusione della 14a edizione della Coppa Lino Favini, l’Associazione Velica Alto Verbano è pronta per organizzare una nuova manifestazione internazionale. Da domani fino a domenica 29 ottobre 2017 sul campo di regata luinese saranno in scena i monotipi della classe H-Boat impegnati nell’Italian Open H-Boat Class.

Circa una ventina d’imbarcazioni in rappresentanza di Austria, Danimarca, Germania, Italia e Svizzera si daranno battaglia in una serie di otto prove su percorso a bastone. A difendere i colori dell’Associazione Velica Alto Verbano il luinese Guido Bernardinelli che per l’occasione regaterà con un equipaggio super titolato composto da Flavio Favini – appena rientrato dalla trasferta asiatica vincitore con il team Mascalzone Latino della Volvo Hong Kong to Vietnam Race – e dal lavenese Tiziano Nava. In gara anche un altro equipaggio verbanese guidato da Alfio Lavazza.

Il primo segnale d’avviso domani 27 ottobre alle ore 12.00,

La manifestazione organizzata dal sodalizio velico luinese, attivo in campo agonistico nazionale e internazionale fin dall’anno della sua fondazione nel 1938, può contare sul patrocinio di Varese Sport e del Comune di Luino e sul supporto di Gottifredi Maffioli, Liberty Home e Nauticaluino.

