Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno

VIAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 12 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2017, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura e alle imbarcazioni in classe Open che non hanno, né hanno avuto nell’anno corrente, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura.Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di sabato 11 novembre.

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 8.30- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Potranno essere disputate un massimo di due prove.

Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai neo giudici zonali Danilo Morelli -anche direttore sportivo del CNV- e Stefano Giusti che hanno appena superato con ottima valutazione gli esami da UDR II Zona FIV. La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento e i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe.

