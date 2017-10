J/70 Championnat de France: Calvi Network di scena a Hendaye

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

HENDAYE – Inizia oggi a Hendaye, località francese affacciata sulla Baia di Fontarabie a pochi chilometri dalla cittadina basca di San Sebastian, il J/70 Championnat de France. L’evento, destinato a concludersi nel pomeriggio di martedì al termine di una serie che potrebbe articolarsi su un massimo di nove prove, è organizzato dallo Yacht Club di Hendaye in collaborazione con la Federation Francoise de Voile e la J/70 French Class.

Tra gli iscritti, in larga parte provenienti da Francia e Spagna, figura anche Calvi Network che, giunto in loco a inizio settimana, ha trascorso gli ultimi tre giorni svolgendo diverse sessioni di allenamento. Attività tese a prendere confidenza con il campo di regata, la cui principale insidia è rappresentata dalla presenza costante di un moto ondoso tipicamente “oceanico” che non dovrebbe risentire più di tanto delle condizioni meteo: le previsioni annunciano infatti venti medio-leggeri, previsti in rotazione oraria nel corso dei giorni di regata.

Anche in occasione di questa trasferta l’armatore Carlo Alberini, leader del Lightbay Sailing Team, ha voluto al suo fianco l’equipaggio che lo accompagna ormai da tre stagioni: Branko Brcin, incaricato delle scelte tattiche, il randista Karlo Hmeljak e Sergio Blosi, nel doppio ruolo di trimmer e comandante.

La stagione 2017 del Lightbay Sailing Team è supportata da Calvi Network, Iconsulting, Gill, Serigrafika, Garmin e PROtect Tapes.

