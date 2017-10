Vestas 11th Hour Racing si aggiudica la prima tappa della Volvo Ocean Race

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ALICANTE – Lo scafo blu e arancio di Vestas 11th Hour Racing è giunto sul traguardo, posizionato sul fiume Tago, a pochi metri dal pieno centro cittadino della capitale portoghese, alle 16.08.45 (ora italiana) dopo 6 giorni, 2 ore, 6 minuti e 45 secondi ore di navigazione, vincendo la prima tappa della Volvo Ocean Race, partita la scorsa domenica da Alicante in Spagna, e ottenendo i primi 8 punti in palio (7+1 punto bonus per la tappa).

Le fasi finali non sono state semplici, con il vento che è andato quasi scomparendo, e il vantaggio di oltre 34 miglia sul secondo si è ridotto notevolmente fino a meno di 10, anche a causa della corrente contraria del fiume. Ma l’equipaggio è riuscito a mantenere la calma fino alla linea del traguardo.

Charlie Enright è il terzo skipper a vincere la prima tappa della Volvo Ocean Race, prima di lui lo hanno fatto John Kostecki, su illbruck nel 2001-02, e Paul Cayard su EF Language nel 1997-98. Entrambi questi team si sono poi aggiudicati anche la vittoria del giro, dunque il successo di oggi è promettente per il team che batte doppia bandiera USA e danese. Per entrambe le nazioni si tratta della prima vittoria nella tappa di esordio.

Il vento è andato calando ulteriormente, tanto che i secondi e i terzi, gli spagnoli di MAPFRE, con lo skipper Xabi Fernàndez e i franco/cinesi di Dongfeng Race Team con il francese Charles Caudrelier, si sono praticamente fermati e hanno dovuto sfruttare ogni minimo refolo di vento per oltrepassare la linea del traguardo.

Nelle prossime ore giungeranno a Lisbona anche gli altri quattro equipaggi, compresi Team Brunel, su cui navigano gli italiani Alberto Bolzan e Maciel Cicchetti e Turn the Tide on Plastic, con la triestina Francesca Clapcich.

Leggi anche: