J/70 Championnat de France: Calvi Network leader incontrastato

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

HENDAYE – Sfruttando una brezza in sensibile aumento rispetto a ieri, il Comitato di Regata del Campionato Nazionale Francese J/70 ha mandato in archivio altre quattro prove, portando a otto il totale dei parziali dopo soli due giorni di regata.

Una giornata, quella consumatasi nelle acque di Hendaye, che ha visto Calvi Network (1-1-1-1) aumentare a dismisura il margine di vantaggio sugli inseguitori: Gold Sailing di Iker Almandoz (2-2-2-3), è secondo a ben quattordici punti dal team di Carlo Alberini, mentre Nauticescala 2 di Marin Julia Gerrad (3-3-4-2) è invece a diciotto lunghezze dai battistrada, ispirati nelle complicate scelte tattiche da un preciso Branko Brcin.

Domani, in regime di brezza analoga a quella odierna, calerà il sipario sulla manifestazione ben organizzata dallo Yacht Club Hendaye in collaborazione con la federvela francese a la classe J/70 transalpina. Data la mancanza di un tempo limite, il Comitato di Regata ha in animo di portare a termine altre quattro prove per chiudere la serie con un totale di dodici risultati.

Ultimo atto formale sarà la premiazione, in programma presso l’accogliente clubhouse di questo yacht club, posizionato in territorio francese ma affacciato sulla Spagna.

A bordo di Calvi Network regatano Carlo Alberini (owner-driver), Branko Brcin (tattico), Karlo Hmeljak (randa) e Sergio Blosi (trimmer-comandante).

