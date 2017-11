J/70 Championnat de France: Calvi Network è campione di Francia della classe J/70

HENDAYE – Calvi Network (oggi 3-7) chiude la stagione 2017 con un successo di prestigio, conquistando il Campionato Nazionale Francese J/70. Nel corso della giornata odierna, il team di Carlo Alberini ha infatti difeso la leadership costruita a suon di primi nel corso delle prime due giornate della manifestazione organizzata dallo Yacht Club Hendaye in collaborazione con la classe J/70 transalpina e la federvela francese.

Al termine delle dieci prove disputate, il Lightbay Sailing Team ha imposto un ritardo di undici punti agli iberici di Gold Sailing (2-3), guidati dal già campione iridato J/80 Iker Almandoz, e di sedici ai loro connazionali di Nauticescala 2 (4-2), scafo timonato da Marin Julia Gerrad.

Le due prove odierne, disputate in regime di brezza leggerissima su un campo di regata segnato da un’importante onda lunga, sono state vinte entrambe da TBS Trinite Sur Mer (1-1) di Quentin Ponroy, finito quarto e primo della flotta francese.

“Oggi siamo stati meno brillanti delle giornate precedenti e la colpa di ciò è dovuta a un paio di miei errori: ci avrebbe fatto piacere allungare la striscia di successi di giornata, ma gli avversari sono stati molto accorti nel valutare bene le condizioni odierne e a chiuderci ogni possibilità di rimonta dopo averci incrociato davanti – ha spiegato un comunque soddisfatto Branko Brcin, tattico di Calvi Network – E’ stato un bel campionato, che ci ha portato a confrontarci con alcuni dei sicuri partecipanti all’Europeo di Vigo del prossimo anno, ed è stato il modo migliore di chiudere la nostra stagione agonistica”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Carlo Alberini, leader del Lightbay Sailing Team e timoniere di Calvi Network: “Abbiamo deciso di venire a Hendaye per ritrovarci come team e tornare a fare ciò che sappiamo riuscirci bene: andare a vela. Ci siamo divertiti, dimostrandoci veloci e competitivi nell’ambito di un campionato che, specie dal punto di vista meteo, non è stato affatto semplice e poi, si sa, non esistono risultati scontati. Sono contento di come sono andate le cose, oggi più di altre volte, e orgoglioso di aver vinto assieme a Branko, Karlo e Sergio: ottimi velisti, ma soprattutto persone che considero amici veri”.

