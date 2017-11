Venerdì la Mirpuri Foundation In-Port Race di Lisbona

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ALICANTE – Sette equipaggi si affronteranno per aggiudicarsi la vittoria della Mirpuri Foundation In-Port Race di Lisbona, che è in programma per venerdì 3 novembre a partire dalle 14 ora locale, le 15 in italia. Si tratta della seconda prova delle Volvo Ocean Race In Port Race Series. Ad Alicante, prima della partenza la regata fu vinta da MAPFRE su Dongfeng Race Team, con Vestas 11th Hour Racing a completare il podio.

Le previsioni meteo indicano un vento medio leggero intorno ai 10/15 nodi di direzione sud-ovest. Perciò la lunghezza del percorso, sulle acque del fiume Tago, sarà corta come anticipato dal Principal Race Officer irlandese Bill O’Hara, e si svilupperà su tre o al massimo quattro giri. L’obiettivo è di avere una regata che duri all’incirca 60 minuti.

Con un tale percorso, le manovre si moltiplicheranno e una attenta conduzione della barca potrebbe essere un fattore decisivo per la vittoria.

Leggi anche: