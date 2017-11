Campionato Autunnale: i risultati dell’edizione 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Si è svolta nelle acque di Marina di Ravenna l’edizione 2017 del Campionato Autunnale, evento che ha chiuso la stagione agonistica del Circolo Velico Ravennate. Più di venti le barche iscritte, divise tra classi a compenso, open e vele bianche.

Due le prove disputate nel corso di due week end che hanno determinato i successi di Shear Terror, il Farr 40 di Cesare Salotti e Pieralberto Setti, vincitore nel raggruppamento ORC e in Classe 2 davanti a Irina di Maurizio Guglielmo e Wadadli di Andrea Amati, cui non è sfuggita l’affermazione in Classe 5, riservata alle barche più piccole.

Wadadli non si è fatto sfuggire il successo in Open B, mentre nelle altre classi Open si sono imposti Zebra di Giuliano Cava, Boomerang di Vincenzo Arienti, One’s di Massimo Onestini, Shear Terror di Salotti-Setti.

Nei due raggruppamenti a Vele Bianche la contesa si è risolta a favore di B-Side di Danilo Dal Fiume e Xantho 2 di Massimo Garutti.

Con la fine del Campionato Autunnale il Circolo Velico Ravennate ha così terminato gli impegni di una stagione agonistica 2017 ricca di attività e di soddisfazioni. Tra i main event organizzati dal sodalizio di via Molo Dalmazia la tappa conclusiva dell’European Match Racing Tour, disputato a metà settembre e vinto dal francese Simon Bertheau.

Leggi anche: