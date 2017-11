Nasce “Vela e foto in Versilia”

VIAREGGIO – A pochi giorni dal segnale di partenza dell’edizione 2017, la Regata d’Inverno -tradizionale appuntamento con la Vela d’Altura che conclude la stagione agonistica del Club Nautico Versilia- si rinnova e lancia “Vela e Foto in Versilia” una nuova ed imperdibile iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della regata e del navigare a vela in generale.

Le fotografie di questa prima edizione di “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno” organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale di Viareggio e il Firenze Festival, potranno documentare tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre barche partecipanti. Le foto, in formato digitale, potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone ecc.) e dovranno essere scattate durante la regata dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio. Più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, ciò che avrà più peso sul giudizio della Giuria sarà la forma artistica ed emozionale oltre all’attinenza al tema.

Alla foto presentata, la Giuria -composta da Presidente Stefano Angiolini (direttore artistico di Firenze Festival), dal fotografo professionista Gianluca Moggi (New Press Photo), dal Direttore Sportivo Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente Lega Navale Viareggio Domenico Mei -darà un punteggio che determinerà la classifica finale della regata.

“Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio presenterà, per il giudizio della Giuria, una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata.- hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa -Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul computer della Giuria alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp (al numero che sarà comunicato al momento del briefing) indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente.

Il punteggio delle foto sarà calcolato come prescritto nel bando di regata per la classifica di arrivo delle imbarcazioni (primo classificato 1 punto, secondo classificato 2 punti, ecc.) Il punteggio ottenuto nel concorso fotografico sarà sommato al punteggio di classifica di regata e la media stabilirà l’ordine di classifica definitivo. Al momento della premiazione tutte le foto determinanti la classifica e le foto vincitrici di ogni categoria saranno rese visibili e in seguito pubblicate sul sito degli Organizzatori.”Ma questa non sarà l’unica novità della manifestazione riservata a tutte le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e classe Open che sarà organizzata domenica 12 novembre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la LNI sez. di Viareggio, sotto l’egida della FIV e dell’UVAI, e con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio: al termine della prima bolina, infatti, verrà stilata una classifica valida come recupero della “Regata di fine stagione” della LNI Viareggio.

Tutte le iniziative saranno comunque illustrate nel corso del briefing previsto domenica alle ore 8.30. Il segnale d’avviso della regata -corsa su percorso bolina-poppa nel tratto di mare antistante al porto di Viareggio- sarà esposto alle ore 9.55 mentre la partenza è prevista alle ore 10. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Mario Simonetti, coadiuvato da Elisabeth Kuffer e dai giudici zonali Danilo Morelli e Stefano Giusti.

La cerimonia conclusiva della manifestazione, ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio e la sua cantieristica, si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e premierà i vincitori delle tre speciali Classifiche (Regata di Fine Stagione LNI Viareggio, Regata d’Inverno CNV, e “Vela e Foto in Versilia-Regata d’Inverno”).

