In partenza i corsi invernali organizzati dallo Yacht Club Cala de’ Medici

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROSIGNANO – Sono in partenza i corsi invernali organizzati dallo Yacht Club Cala de’ Medici, in collaborazione con Safety World, l’Associazione Onlus Cecchini Cuore di Pisa e con il patrocinio della II Zona FIV, dal titolo “La sicurezza in mare prima di tutto”. I corsi sono aperti a tutti e si terranno nel mese di novembre presso la sala conferenze Mistral del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici.

Il prossimo weekend, l’11 e 12 novembre, si terranno al Cala de’ Medici il Corso di sicurezza ed emergenza a bordo ISAF/World Sailing – Offshore Special Regulations (OSR), tenuto dalla Safety World con la direzione del Prof. Umberto Verna, ed il Corso di Basic Life Support Defibrillation (BLS_D), tenuto dal Dr. Cecchini con l’Associazione Onlus Cecchini Cuore di Pisa.

Sarà un weekend in cui ci si confronterà sulle varie situazioni di emergenza che possono verificarsi a bordo delle imbarcazioni da diporto, a vela e a motore, tenuto da uno specialista del settore, il Prof. Umberto Verna. Il Corso OSR inizierà sabato 11 novembre alle ore 9.00, analizzando le dotazioni obbligatorie sulle imbarcazioni a vela e a motore, per la crociera e per la regata. Ai partecipanti verrà data la possibilità di visionare gli equipaggiamenti, anche non obbligatori, che facilitano la gestione delle emergenze a bordo. Il corso si concluderà domenica 12 con la prova pratica presso la piscina Comunale della Mazzanta, in cui verrà verificato cosa avviene in caso di caduta in mare vestiti e di passaggio sulla zattera in caso di abbandono imbarcazione.

Gli argomenti trattati saranno: sabato, dalle 9.00 alle 13.00, registrazione e introduzione al corso, equipaggiamenti obbligatori in crociera (motore/vela) e in regata, previsioni meteo e navigazione con cattivo tempo (comportamenti e regole, vele da tempesta, drogues); sabato, dalle 14.00 alle 19.30, avaria a bordo, acqua a bordo – fuoco a bordo, uomo a mare, emergenza medica; domenica, dalle 9.00 alle 13.00, richiesta di soccorso (organizzazione SAR ed equipaggiamenti GMDSS, esercitazione pratica razzi e fuochi, se autorizzata); domenica, dalle 15.00 alle 19.00, abbandono imbarcazione, zattera e salvagente (teoria e pratica).

Ai partecipanti tesserati FIV, in seguito ad una verifica scritta, verrà rilasciato certificato ISAF/World Sailing. Ai partecipanti non tesserati diportisti motore/vela verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

Nel mese di novembre e dicembre si terranno, inoltre, sempre presso Marina Cala de’ Medici, i corsi federali per istruttori di II° livello. I corsi dureranno nel complesso due settimane (dal 13 al 18 novembre e dal 4 al 9 dicembre) e coinvolgeranno 24 allievi e 4 docenti.

