Invernale di Marina di Ravenna: Calvi Network primo assoluto nella prova di apertura

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Sullo sfondo di una giornata caratterizzata da una debole brezza proveniente dal primo quadrante, tra le altre cose materializzatasi dopo un lungo periodo di attesa, ha avuto inizio l’edizione 2017/2018 dell’Invernale di Marina di Ravenna, evento organizzato dal Ravenna Yacht Club che ormai da anni si segnala come il più frequentato del lungo inverno adriatico. Anche ieri, infatti, in occasione del primo di sette appuntamenti, sono state quasi ottanta le imbarcazioni a schierarsi lungo la linea di partenza, divise tra classi ORC, Open e Vele Bianche.

A imporsi, sia nella classifica overall del raggruppamento ORC (venticinque iscritti), che tra gli ORC 5, è stato Calvi Network, il J/70 del Lightbay Sailing Team, nell’occasione timonato da Luca Falcioni, chiamato a sostituire l’armatore Carlo Alberini, indisponibile per motivi personali, coadiuvato dal tattico Irene Bezzi, dal trimmer Sergio Blosi e dal prodiere Massimo Bertoli.

Particolarmente soddisfatto Sergio Blosi, storico comandante del Lightbay Sailing Team: “Dopo anni passati regatando in monotipia ero curioso di scoprire le potenzialità del J/70 in altura e devo dire che non se l’è cavata affatto male: in compensato abbiamo avuto la meglio su un paio di Farr 40, su tre Mumm 30, su un Melges 24, finito secondo assoluto a oltre un minuto, e su una serie di barche che in altura hanno sempre detto la loro. Devo ringraziare Luca Falcioni e Massimo Bertoli che, seppur alla prima esperienza sul J/70, si sono mostrati subito sinergici e a loro agio. E’ stata una giornata divertente e sarà interessante vedere se riusciremo a confermarci nel proseguo del campionato, anche quando le condizioni saranno meno leggere di quelle odierne”.

Da segnalare che, relativamente al raggruppamento Open Alfa, Calvi Network si è piazzato al secondo posto alle spalle del Melges 24 Wadadli di Gianandrea Facchini.

L’Invernale di Marina di Ravenna riprenderà il 26 novembre e prima della sosta natalizia, e dei quattro eventi datati 2018, impegnerà gli iscritti nella terza prova, in programma per il 10 dicembre.

La stagione 2017 del Lightbay Sailing Team è stata supportata da Calvi Network, Iconsulting, Gill, Serigrafika, Garmin e PROtect Tapes.

