Il J24 Five for Fighting al comando del Campionato d’Autunno

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI CARRARA – Sono state ben cinque le regate disputate regolarmente nel primo fine settimana del Campionato D’Autunno della Flotta J24 del Golfo dei Poeti, tradizionale appuntamento articolato su due week end e ben organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con il Circolo della Vela Marina di Massa.

Sabato, dodici equipaggi J24 hanno portato a termine due prove a bastone nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara caratterizzate da sole e poco vento in diminuzione (la seconda regata, infatti, è stata interrotta). Le vittorie di giornata sono andate rispettivamente a Ita 212 Jamaica, armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24, il carrarino Pietro Diamanti, e a Ita 449 Razor Bill armato da Giuseppe Simonelli e timonato da Davide Sampiero.

Nella giornata seguente, invece, Ita 304 Five for Fighting armato e timonato da Eugenia De Giacomo (in equipaggio con Nicola e Matilde Pitanti, Lorenzo Cusimano e Bruna Marco) non ha lasciato chance agli avversari vincendo tutte e tre le regate disputate con tanto sole e vento da sud più sostenuto (fino a 10 nodi).

La classifica provvisoria stilata al termine della prima manche vede pertanto al comando del Campionato d’Autunno 2017 il giovane equipaggio di Ita 304 Five for Fighting (CCR di Lauria 6 punti; 3,4,1,1,1) seguito da Ita 202 Tally Ho armato da Roberta Banfo e timonato da Luca Macchiarini (CNMC, 11 punti; 4,3,2,5,2), Ita 481 Coccoè armato e timonato da Riccardo Pacini (12 punti; 2,ocs,4,2,4), Ita 212 Jamaica (13 punti; 1,2,7,7,3) e da Ita 449 Razor Bill che nella seconda giornata è stato timonato da Giovanni Stefanini, primo armatore di un J24 -Rigel- nel Golfo dei Poeti, (14 punti; 5,1,3,8,5).

“Soprattutto quelle di domenica, sono state delle bellissime regate, molto divertenti e combattute- ha commentato Pietro Diamanti- il prossimo ed ultimo appuntamento con il nostro Campionato D’Autunno 2017 è per sabato 2 e domenica 3 dicembre.”

Leggi anche: