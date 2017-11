Pallanuoto in Puglia, entrano nel vivo i tornei preliminari

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BARI – Partita la nuova stagione agonistica delle formazioni giovanili. Sabato prossimo esordio in casa per la Waterpolo Bari in serie A2.Domenica 19 novembre in acqua i ragazzi della serie C e le promesse under 13La Pallanuoto in Puglia non si ferma mai, muove le acque delle vasche pugliesi (e non solo) e punta a costruire, con fatica e dedizione, un ruolo da protagonista nel panorama nazionale.

Domenica 19 novembre scendono in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari, nell’impianto di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari e nella Piscina comunale di Taranto i ragazzi dell’under 13: diciotto squadre divise in tre gironi, sette partite su campi da 25 metri per testare il grado di preparazione dei giovanissimi atleti del vivaio pallanuotistico pugliese. I primi incontri sono in programma alle 9.30, gli ultimi alle 12.30 con due tempi fissi da 10 minuti ciascuno.

La seconda domenica di preliminari è in programma il 3 dicembre, al termine della quale le 6 squadre classificatesi al primo e secondo posto di ogni girone accedono alla Serie A del prossimo campionato regionale under 13 che sarà composta da 8 squadre. Per determinare le altre due squadre della serie A, le terze classificate di ogni girone si affronteranno in uno spareggio il 10 dicembre 2017 allo Stadio del Nuoto di Bari e completeranno il quadro delle 8 squadre. Per seguire i risultati del preliminare under 13 basta cliccare sulla pagina dedicata sul sito http://www.federnuotopuglia.it/home/discipline/pallanuoto/u13/Tempo di assaggiare l’acqua e di mettere a punto schemi e tiri anche per i ragazzi impegnati nel prossimo campionato di serie C, che come nella passata stagione sarà organizzato dal comitato regionale della FIN Campania ma che vedrà le formazioni pugliesi protagoniste e pronte a tentare la sfida della serie B.

Allo Stadio del Nuoto di Bari, alle piscine del quartiere San Paolo di Bari e nell’impianto comunale jonico gestito dalla Mediterraneo Taranto nel pomeriggio di domenica 19 novembre spazio a dieci società che divise in tre gironi si sfideranno in attesa del campionato di serie C, con inizio previsto a gennaio 2018.

Come sparring partners del torneo ci saranno alcune società che nel prossimo anno affronteranno il campionato di Promozione: queste partite saranno interessanti per saggiare, ad esempio, lo stato di forma dei ragazzi del Centrosport Brindisi, classificatosi secondo nel girone 6 del campionato di serie C edizione 2017, o vedere all’opera i rinforzi provenienti dall’Amici Nuoto Puglia e quest’anno nella Sport Project guidata da Tommaso Vettone ma soprattutto vedere che tipo di lavoro sta facendo il nuovo tecnico della Mediterraneo Taranto, Paolo Baiardini e il grado di preparazione della neo promossa Airon Club.

Leggi anche: