MARINA MILITARE: ANDREA PENDIBENE CON PEGASO 883 CONCLUDE LA MINI TRANSAT 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LAS PALMAS – L’atleta della Marina Andrea Pendibene, al timone dell’imbarcazione Pegaso 883, ha tagliato questa notte il traguardo della Mini Transat 2017.La competizione è una regata oceanica in solitaria a bordo di barche di appena 6,5 metri di lunghezza che ha visto quest’anno la partecipazione di 84 concorrenti di 15 nazioni, per un percorso di circa 4050 miglia nautiche attraverso l’Oceano, da la Rochelle (Francia) a Las Palmas (Gran Canaria), fino a Le Marin (Martinica), con quasi 28 giorni di navigazione complessiva per una impresa sportiva che è anche un’avventura e una grande sfida personale.

All’arrivo Pendibene, stanco ma felice di aver portato a termine questo importante progetto, ha dichiarato di aver incontrato condizioni meteo piuttosto clementi anche se i venti oceanici, non del tutto favorevoli, non hanno consentito di sfruttare a pieno la velatura dell’imbarcazione.

All’interessato ed a tutto lo sport velico della M.M. sono giunte le congratulazioni da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli.

Leggi anche: