Il Campione sardo 2017 è il J24 del Club Nautico Arzachena, Vigne Surrau

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAGLIARI – Le condizioni meteo non sono state favorevoli alla Flotta J24 Sarda impegnata nel fine settimana conclusivo della terza tappa del Circuito Zonale. “Poco vento il sabato e troppo la domenica non hanno permesso al Comitato di Regata presieduto da Tanni Spanedda di portare a termine neanche una prova.- ha spiegato il Capo Flotta J24 Marco Frulio -Ai regatanti, quindi, non è rimasto altro da fare che godere dell’ospitalità del Circolo Canottieri Ichnusa che nella serata del sabato ha offerto a tutti i regatanti una graditissima cena, e rimettere le barche sui carrelli (alate dal cantiere nautico Fulghesu) il giorno seguente.

La classifica di Tappa (sei prove) e del Circuito 2017 (stilata dopo 27 prove) rimangono pertanto immutate con Ita 405 Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena che si aggiudica entrambe le manifestazioni precedendo Ita 431 LNI Carloforte-Punto A di Davide Gorgerino nelle due classifiche. Le medaglie di bronzo se le aggiudicano invece Ita 396 Molara di Federico Manconi nella 3^ tappa del Circuito Zonale e Ita 83 12.1 -Santa Lucia di Angelo Delrio nella classifica del Circuito 2017. Appuntamento a domenica 21 gennaio per la ripresa dell’attività della Flotta Sarda.”

