Il J24 Five for Fighting vince il Campionato d’Autunno 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI CARRARA – Con la vittoria del giovane equipaggio di Ita 304 Five for Fighting armato e timonato da Eugenia De Giacomo (con Nicola e Matilde Pitanti, Lorenzo Cusimano e Bruna Marco) si è conclusa anche l’edizione 2017 del Campionato D’Autunno della Flotta J24 del Golfo dei Poeti, tradizionale appuntamento articolato su due week end organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con il Circolo della Vela Marina di Massa.

Dopo le prime cinque le regate disputate regolarmente nel primo week end, anche nel fine settimana appena concluso i dodici equipaggi J24 hanno portato a termine altre cinque prove a bastone nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara caratterizzate da sole e vento perfetto -sabato sui 10/15 nodi da nord est e domenica la tramontanina del Magra che ha abbandonato i regatanti nel corso della seconda prova-. Le vittorie di giornata sono andate nell’ordine a Ita 304 Five for Fighting (protagonista della sesta e della decima regata), Ita 481 Coccoè armato e timonato da Riccardo Pacini, Ita 449 Razor Bill armato da Giuseppe Simonelli e timonato da Davide Sampiero, e a Ita 202 Tally-Ho armato da Roberta Banfo e timonato da Luca Macchiarini.

Confermata quindi la prima posizione di Five for Fighting (CCR di Lauria 16 punti; 3,4,1,1,1,1,4,2,2,1) nella classifica finale stilata al termine delle dieci prove (e uno scarto). Al secondo posto, invece, si classifica Ita 481 Coccoè (CNMC, 25 punti; 2,ocs,4,2,4,3,1,4,3,2) seguito da Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe J24 italiana Pietro Diamanti (CNMC 33 punti; 1,2,7,7,3,2,2,5,4,9) seguito ex aequo da Ita 202 Tally Ho (CNMC, 33 punti; 4,3,2,5,2,7,3,6,1,7). Quinto Ita 449 Razor Bill.

“Sono state delle bellissime regate, molto divertenti e combattute- ha commentato Pietro Diamanti- Sono soddisfatto di questa edizione del Campionato D’Autunno e della vittoria di un equipaggio tutto formato da giovani determinati e molto bravi come quello di Five for Fighting, sempre pronto a scendere in acqua e ad impegnarsi al massimo. Complimenti anche a Riccardo Pacini, un grande rientro con un super equipaggio formato da mio fratello Giuseppe, Fabio Apollonio e Renzo Marini e Tommy Fusato.”

