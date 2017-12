Invernale Riva di Traiano: l’arcobaleno non basta

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA TRAIANO – Quest’anno il Campionato Invernale di Riva di Traiano è più propenso alla gentilezza primaverile che alle durezze tipiche della brutta stagione. Anche ieri, domenica 3 dicembre, la giornata si è presentata senza vento, con un bel po’ di sole e uno spettacolare arcobaleno che ha allietato gli occhi ma non ha mitigato l’amaro in bocca di chi non è riuscito a regatare per la seconda volta in questa stagione.

A questo ha pensato, una volta a terra, la pasta e fagioli fumante preparata con la consueta maestria dal ristorante “Il Caicco”. Il vento ha girato per tutto il campo di regata, alzandosi leggermente da ogni dove e poi calando dopo pochi secondi. Impossibile dare una partenza con qualche possibilità di riuscita.

Prima dell’annullamento erano partiti solo i “per due”, ma per percorrere un miglio in tutto ci hanno messo più di un’ora. Tutto è rimandato a domenica 17 dicembre, sperando che l’inverno si ricordi anche di Riva di Traiano. Magari senza eccessi. 15 nodi potrebbero bastare per far felici tutti.

