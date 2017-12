Presentata la campagna olimpica di Maggetti e Ciabatti

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAGLIARI – Max Sirena, skipper di Luna Rossa e Chiara Obino, Campionessa Mondiale Apnea, hanno presentato questa mattina la Campagna Olimpica di Marta Maggetti e Carlo Ciabatti, i due windsurfisti cagliaritani membri della squadra olimpica azzurra.

Marta Maggetti (tre titoli mondiali) Carlo Ciabatti (un titolo mondiale) puntano alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella classe RSX, la tavola a vela olimpica. I due windsurfisti, nati e cresciuti al Windsurfing Club Cagliari (Marta è attualmente in forza nella Guardia di Finanza), stanno alternando gli allenamenti federali, che si stanno tenendo a Civitavecchia, con gli allenamenti autonomi che si tengono tutti rigorosamente nello specchio d’acqua del Poetto.

Sia per Marta che per Carlo si è appena concluso un 2018 ricco di ottimi risultati che hanno raggiunto il culmine con il secondo posto di Marta Maggetti al Test Event di Aarhus e l’ingresso in Medal Race (la regata finale tra i top ten) di Carlo al Trofeo Princesa Sofia di Palma di Majorca. Ora i due atleti si preparano ad affrontare un 2019, determinante ai fini della qualificazione olimpica, che inizierà con la prima regata di Coppa del Mondo a Miami, a metà Gennaio

Max Sirena: “Noi che abbiamo i capelli grigi dobbiamo di dare una mano ai giovani. Io credo nelle potenzialità di Marta e Carlo e, voglio contribuire attivamente a questo progetto: lo testimonia la mia presenza a questa presentazione. I ragazzi devono fare comunicazione con i risultati, si devono concentrare solo nella loro attività sportiva. Sta a noi, con la nostra esperienza, metterli in condizione di pensare solo alla preparazione agonistica. Sono sicuro che, attraverso le potenzialità della Sardegna, si possono raggiungere importanti risultati per il presente e futuro della vela e dello sport.

Chiara Obino “Sono molto contenta di presentare questo progetto e lo faccio con quel pizzico di invidia tipico di chi, sportivo attempato, vede l’entusiasmo di due ragazzi nel pieno della loro carriera agonistica. Fare sport ad alti livelli sta diventando sempre più difficile e vorrei far capire quanto, un progetto di tale portata, possa diventare la base di un movimento in grado di far crescere tutto lo sport giovanile, ma non solo”

Marta Maggetti “Il windsurf è sempre stato la mia vita, ho iniziato da piccola e ho iniziato le gare con il mio allenatore Mauro Covre. Ora, grazie alla Guardia di Finanza, riesco a dedicarmici in maniera professionale. L’Olimpiadi è sicuramente il nostro obbiettivo e stiamo lavorando duramente per questo scopo. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno aiutando, ad incominciare dai miei genitori

Carlo Ciabatti: “Mi reputo fortunato perchè sto facendo quello che più mi piace: windsurf agonistico. La vita da atleta è molto impegnativa ma sono ben felice di sacrificare qualche uscita serale con gli amici, per dedicare più tempo alla preparazione che, tra ore in mare, in palestra e bicicletta, ti assorbe completamente.

Leggi anche: