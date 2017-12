Meteorsharing, il punto al termine della stagione

VENEZIA – Con la fine dell’anno oramai alle porte e la con la stagione 2017 oramai archiviata è tempo di primi bilanci per Meteorsharing, l’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan da sempre in prima linea per la diffusione e la divulgazione dello sport velico.

La stagione 2017, cominciata nel modo migliore grazie alla vittoria di Lucia Mauro a bordo di “Gatto Nero” al Cimento Invernale di Desenzano, è proseguita con gli oramai classici Match Race organizzati a Venezia e Jesolo in una formula consolidata che vede regate all’interno delle Darsene, così da poter sfruttare i pontili dei Marina come vere e proprie tribune, avvicinando lo spettacolo il più possibile al pubblico.

Non sono senza dubbio mancate anche le novità: tra queste maggior successo ha riscosso l’inedito Trofeo Father & Son, realizzato in occasione della festa del papà e che vede sfidarsi a bordo della proprie imbarcazioni equipaggi composti da padri e figli. Particolarmente apprezzato è risultato essere anche il Moon Light match race, con sfide uno contro uno a bordo di imbarcazioni classe Meteor disputate in notturna al chiaro di luna. Un evento che ha sfruttato la collaudata formula di Meteorsharing che coniuga sport, allegria, divertimento e formazione.

La stagione 2017 è proseguita con la partecipazione al Campionato Italiano di vela d’altura a Monfalcone a bordo di un First 36.7, e con le partecipazioni a ChioggiaVela, Barcolana e Veleziana, dove ha fatto il suo debutto nel mondo della vela anche il nuovo partner Serena Wines.

“Ci apprestiamo a chiudere un anno davvero positivo – commenta il presidente Alberto Tuchtan - non posso che ringraziare tutte le attività e le aziende che ci supportano, come Calmonte, Be Board e da poco anche Serena Wines, le cui bollicine hanno bagnato la nostra vittoria di classe alla Veleziana, in una cornice splendida come quella offerta dal Bacino di San Marco.”

Il 2018 sarà l’anno che celebrerà i 10 anni di attività di Meteorsharing “e sarà senza dubbio un anno speciale. Sembrava ieri che abbiamo iniziato a regatare con il primo meteor, e ora ci prepariamo a festeggiare il decennale che guarda caso coinciderà con il il 50°anno del meteor e con la cinquantesima edizione della Barcolana, una manifestazione a cui siamo particolarmente legati e a cui abbiamo sempre preso parte” ha spiegato Alberto Tuchtan.

