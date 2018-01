Al Club Nautico Versilia sarà assegnato il XXXI Oscar versiliese dello sport

VIAREGGIO – Il 2018 è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere. La Giuria Tecnica dell’Oscar versiliese dello Sport ha deciso di assegnare al Club Nautico Versilia il prestigioso riconoscimento ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per i risultati ottenuti nel corso della stagione precedente.

A dieci anni esatti dalla Stella d’argento per merito sportivo conferita dal Coni, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti verrà dunque consegnato il graditissimo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno profuso nel 2017. Per il CN Versilia, infatti, quello appena concluso è stato un anno davvero speciale nel quale è stato festeggiato il 60esimo anniversario della fondazione fra innovazioni e continuità, organizzazione di grandi eventi legati al mondo della Vela e della Motonautica, brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai timonieri Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole (Scuola Vela Mankin, Progetto VelaScuola e borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti), realizzazione di progetti e ristrutturazioni, sempre con la determinazione di contribuire a valorizzare dal punto di vista sportivo e sociale, la Versilia e la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi personaggi illustri, abbracciando il territorio dalle Apuane a Torre del Lago.

A chiusura della passata stagione, inoltre, era stato anche realizzato “Col Mare nel sangue, 60 anni di Club Nautico Versilia”, un interessante e coinvolgente libro che ripercorre non solo la storia del CNV e dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande Viareggio, ma anche il rapporto dei viareggini con il mare.

La cerimonia di consegna degli Oscar versiliesi dello sport – aperta al pubblico, senza obbligo di invito – è in programma il prossimo 22 gennaio alle ore 21 al Liberty Disco Club, in piazza Campioni a Viareggio. Nel corso della serata -condotta ancora una volta da Fabrizio Diolaiuti- saranno premiati complessivamente trentuno personaggi o società sportive che nel corso del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi.

