Maggetti e Ciabatti a Miami per la Coppa del Mondo di Vela

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TOKYO – Per i due velisti del progetto AjotoTokyo, Marta Maggetti e Carlo Ciabatti, arriva il primo “esame” della lunga campagna olimpica verso Le Olimpiadi di Tokyo2020. I due windsurfisti cagliaritani saranno a Miami per il primo appuntamento della Coppa del Mondo di Vela Olimpica 2018.

“Finalmente nuovamente in gara” dichiara la Maggetti poco prima di lasciare Cagliari. “L’ultima regata è stata in Giappone, lo scorso Settembre in occasione del Campionato del Mondo Assoluto, regata in cui sono riuscita aconquistare un importante 16mo posto.” Marta è partita qualche giorno fa con Flavia Tartaglini e Veronica Fanciulli, le altre componenti della squadra azzurra femminile.

Marta Maggetti corre per la Guardia di Finanza.In partenza oggi anche la squadra azzurra maschile che schiera, tra gli altri, il portacolori del Windsurfing Club Cagliari Carlo Ciabatti: “Ci siamo allenati tantissimo in vista di questo inizio di stagione, alternando i raduni con la squadra nazionale, ad uscite in mare in Sardegna, principalmente nelle acque del Poetto. Per diversificare la metodologia di preparazione, a Dicembre abbiamo anche tenuto una sessione di allenamento nelle grandi onde di Capo Mannu, nell’oristanese.” E sono state le spettacolari foto di questa originale uscita in mare che, attraverso i social ed i media del settore, hanno fatto il giro del mondo mostrando le potenzialità delle infinite location per praticare la vela in Sardegna.

Entrambi i ragazzi salutano: “Ci teniamo a ringraziare la Federazione Italiana Vela che ci da l’opportunitá di partecipare ad appuntamenti internazionali di cosí alto livello. E ora…Ajò to Miami!”

Leggi anche: