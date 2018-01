Volvo Ocean Race: il giorno più importante per Scallywag

ALICANTE – L’equipaggio guidato da Wit si trova quasi 85 miglia davanti ai più immediati inseguitori di Vestas 11th Hour Racing, quando ne mancano poco più di 830 al traguardo. Malgrado il buon margine di vantaggio, a Hong Kong mancano ancora 36 ore di navigazione e i velisti di Scallywag sanno che è ancora presto per iniziare a festeggiare. Prima di tagliare l’agognata linea del traguardo dovranno prima passare nel canale fra Taiwan e le Filippine, che si trova circa 400 miglia di fronte a loro, evitando alcune bolle di vento leggero.

Secondo David Witt, saranno queste 24 ore a dire se il suo team riuscirà a mantenere la leadership fin sull’arrivo, in patria. “Per me la maggiore preoccupazione è il tratto da qui alle Filippine.” Ha dichiarato l’esperto velista australiano.”Dopo che avremo passato le Filippine, la strada per Hong Kong è abbastanza sgombra e non credo che ci potranno riprendere, a quel punto. Il pericolo più grande è fra la nostra posizione e quel punto, quindi le prossime 24 ore sono cruciali. Se riusciremo a passare indenni, senza perdere, i prossimi tre report avremo abbastanza vantaggio, la cosa peggiore sarebbe fermarsi completamente, e dunque faremmo in modo che non succeda.”

C’è stato qualche momento di panico a bordo di Scallywag quando la baca è entrata in una zona di bonaccia, che ne ha rallentato la corsa. Ma fortunatamente il vento previsto si è presto materializzato e al rilevamento delle ore 14 la barca aveva ripreso una buona velocità. “Non credo che tutti comprendano la portata di quello che succederà, se porteremo a casa la vittoria.” Ha aggiunto Witt. “E’ la prima volta da molti punti di vista: il primo team con bandiera diHong Kong, la prima volta che si arriva aHong Kong… speriamo di avere abbastanza tempo e abbastanza birre per renderci conto di cosa abbiamo fatto. Ma prima dobbiamo finire primi.”

Anche Vestas 11th Hour Racing sembra essere in una buona posizione, in seconda piazza e con un margine di una settantina di miglia sul terzo, team AkzoNobel. Tuttavia, bisogna considerare che Dongfeng Race Team che era in terza posizione ha scelto di entrare in modalità nascosta quando si trovava a una cinquantina di miglia dietro a Vestas, nascondendo le proprie mosse per 24 ore. Il team guidato da Charles Caudrelier ricomparirà nella cartografia elettronica alle 20 e solo a quel punto si scoprirà se la sua strategia ha funzionato.

Sessanta miglia alle spalle di AkzoNobel ci sono i leader della classifica generale, gli spagnoli di MAPFRE, Team Brunel è quinto e Turn the Tide on Plastic sesto. Lo skipper di Brunel Bouwe Bekking, il velista più esperto di tutta la flotta della Volvo Ocean Race, ha ammesso che il suo team ha avuto dei problemi di velocità. “Tutti stanno dando il 100%, non ci sono dubbi, ma al momento sembra non essere sufficiente.” Ha detto l’olandese. “Abbiamo fatto due errori, uno all’inizio della tappa e uno nei Doldrum. quando si cammina meno e abbiamo angoli al vento più stretti non ci sono problemi, ma quando è come ora, con vento più forte e andature larghe, non riusciamo a tenere il passo che il resto della flotta. E’ faticoso ma la sola cosa che possiamo fare è restare positivi e portare la barca il meglio possibile.”

Intanto è stato inaugurato ufficialmente il primo stopover della storia a Hong Kong, con la cerimonia del taglio del nastro da parte delle autorità locali: Tong Yui Shing, Presidente della federazione della vela di Hong Kong; Andrew Kwok, CEO di HGC e Hon Lau Kong-wah, segretario degli interni. A cui si è aggiunto il direttore della Volvo Ocean Race Karin Backlund, e il direttore del porto di Hong Kong Grant Calder.

Il villaggio che si trova nel Kai Tak Runway Park, segna la prima visita del giro del mondo a vela nella regione e l’eccitazione per la prima posizione provvisoria del team Sun Hung Kai/Scallywag è tangibile, con moltissimi studenti delle scuole locali in visita alle attività interattive e alle attrazioni. Si stima che saranno oltre 12.500 i giovani che visiteranno il Race Village durante le giornate di apertura.

Le ultime previsioni dicono che il leader Scallywag dovrebbe giungere a Hong Kong nel primo pomeriggio di venerdì (nella notte locale).

