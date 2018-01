VELA/ELBA: IL CALENDARIO AGONISTICO 2018 DELLA SQUADRA CVMM

MARCIANA MARINA – Confermati i calendari agonistici – classi 420, L’Equipe e 29er – per la stagione 2018 della squadra del Circolo della Vela Marciana Marina.Mentre continuano gli allenamenti in mare – condizioni meteo-marine permettendo – l’allenatore e istruttore Fabrizio Marzocchini ha confermato date e composizione degli equipaggi che quest’anno difenderanno i colori del sodalizio velico marinese.

La stagione della classe 420, che nel 2017 si è conclusa a Imperia a dicembre con il risultato soddisfacente dell’equipaggio composto da Giulia e Paolo Arnaldi (considerate le condizioni meteo particolarmente impegnative e il grande numero di partecipanti ad alto livello internazionale), inizierà nel 2018 proprio sul campo di regata di casa con la prima prova nazionale in programma dal 16 al 18 marzo a Marciana Marina. Continuerà poi a Palermo dal 30 marzo al 2 aprile, a Formia dal 29 aprile al 2 maggio e a Senigallia con la quarta e ultima prova nei giorni 8/10 giugno.

Anche quest’anno le ragazze riesi Bianca Pettorano e Flaminia Panico, che dalla classe L’Equipe sono passate alla classe 420, si alleneranno con la squadra CVMM.

Per quanto riguarda la classe L’Equipe quest’anno saranno in gara gli equipaggi della categoria Evo: Alice Palmieri/Eva Paolini, Giulia Costanzo/Federico Arnaldi e Silvia Costanzo/Edoardo Paolini. Nella categoria Under 12 gli equipaggi sulla linea di partenza saranno Zion Mattei/Giacomo Matta e Riccardo Coppo/Federico De Pasquale. Anche il calendario agonistico della classe L’Equipe prevede l’inizio stagionale a Marciana Marina con la prima prova nazionale nei giorni 23/25 marzo, continuerà poi con altre due prove rispettivamente ad Antignano dal 20 al 22 aprile e a Ostia nei giorni 2/3 giugno.

Quattro gli appuntamenti nazionali anche per l’acrobatica classe 29er con l’equipaggio formato da Antonio Salvatorelli e Dennis Peria: 10/11 marzo a Ostia; 14/15 aprile a Giulianova; 28/30 aprile a Marina di Carrara; 18/20 maggio ad Acquafresca, lago di Garda.

La stagione si concluderà poi a Loano nei giorni 6/9 settembre con i Campionati Giovanili in doppio che vedrà in gara i velisti CVMM delle classi L’Equipe Evo, 29er e 420. La classe L’Equipe Under 12 concluderà a Viareggio dal 25 al 28 agosto in occasione della Coppa Primavela/Coppa del Presidente.

