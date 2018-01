Volvo Ocean Race: la HGC In-Port Race

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ALICANTE – E’ prevedibile che gli spagnoli di MAPFRE, leader della classifica generale e anche della graduatoria delle In-Port Race Series, i franco/cinesi di Dongfeng Race Team distanziati di un solo punto e gli olandesi di Team Brunel si daranno battaglia per conquistare un posto sul podio e punti preziosi. Ma gli altri non staranno a guardare, dato che le regate costiere che hanno una classifica propria, potrebbero anche servire in caso di parità.

La HGC In-Port Race è uno dei due eventi in programma nel weekend a Hong Kong, domenica infatti i team prenderanno parte alla Around Hong Kong Island Race, una regata costiera intorno all’isola. I risultati delle due prove saranno combinati e considerati come un solo evento ai fini del tabellone delle In-Port Race Series.

La barca portabandiera di Hong Kong Team Sun Hung Kai/Scallywag sarà indubbiamente uno dei protagonisti del fine settimana. Dopo la vittoria nella quarta tappa i beniamini locali hanno voglia di continuare la striscia positiva davanti all’entusiastico pubblico locale.

Intanto Vestas 11th Hour Racing ha annunciato che non parteciperà alle costiere del weekend e alla Leg 5 da Hong Kong a Canton, perché il team sta coordinando i lavori di riparazione necessari alla barca coinvolta in una collisione con un peschereccio lo scorso sabato 20 gennaio.

Leggi anche: