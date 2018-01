Monomania: tutto pronto per il secondo week end

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VARAZZE – Secondo appuntamento in quel di Varazze per i monotipi J/70, che scenderanno in acqua sabato 26 e domenica 27 gennaio per la seconda frazione di Monomania, format ideato da Regatta.exe e promosso con l’aiuto tecnico di Savona Shipyard con il supporto del Varazze Club Nautico.

Anche per questo fine settimana di regate, si conferma l’entry list di cinque imbarcazioni che ha partecipato al primo evento. Con tre equipaggi classificati a distanza di un solo punto, si preannuncia un weekend ad alto tasso di competitività nelle acque di Varazze. Saranno in particolare ITA-1187 della coppia Zucchi-Sacchegiani e ITA-458 di Albanese-Zennaro a cercare di strappare la leadership a ITA-261 di Mario Rabbò, vincitore della prima frazione. A completare l’entry list, saranno sulla linea di partenza anche ITA-1131 di Carlo Laurini e ITA-723 di Alessio Pardini.

Appuntamento quindi fissato per sabato 26, con una giornata di allenamenti, cui seguirà un piacevole momento sociale promosso da Regatta.Exe con musica live a partire dalle 18 presso il bar QQ7, eletto a hospitality dell’evento. Domenica 27, invece, sarà tempo di regate: il Comitato di Regata avrà la possibilità di far completare un massimo di quattro prove, con condizioni meteorologiche che si preannunciano favorevoli.

Leggi anche: