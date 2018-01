Serie C, cinque pugliesi contro le corazzate campane

BARI – Ci siamo: riparte sabato 27 gennaio 2018 il campionato di pallanuoto maschile di serie C – girone 6. L’edizione 2018 sarà coordinata dal comitato regionale della Fin Campania, ma vedrà protagoniste cinque formazioni pugliesi insieme a sei coriacee e mai dome squadre dell’area compresa tra Napoli, Salerno e Caserta.

La prima classificata al 23 giugno 2018 andrà di diritto in serie B, la seconda classificata invece giocherà contro le seconde del girone marchigiano e laziale: la vincente sfiderà a sua volta la migliore seconda dei gironi dal primo al terzo per assegnare l’ottavo posto disponibile nel prossimo campionato di serie B. La posta è ricca e alle squadre pugliesi impegnate nel campionato di serie C spetta il compito di farsi onore: protagonisti saranno soprattutto i tanti under 20 e 17 che avranno l’opportunità di esprimersi in questo girone.

Due le partite in programma allo Stadio del Nuoto di Bari: sabato 27 gennaio alle 13:00 scenderanno in acqua la Sport Project e la Mediterraneo Taranto, in uno scontro che da programma ne farà vedere delle belle.“Alberto Barresi sarà il capitano di una squadra molto ringiovanita e rinforzata – spiega il dirigente Giuseppe Borace, che con il tecnico Tommaso Vettone guiderà la formazione giallonera – perché giocheranno il portiere Nicola Loseto, ex SportE20 e Ezio Corallo, ex Fimco. Vogliamo concentrarci su di noi e il nostro gioco, senza fare calcoli o pianificazioni. Entreremo in acqua con la consapevolezza che il primo nemico siamo noi stessi ed ogni partita sarà preparata e gestita con attenzione”. Con loro anche buona parte dei ragazzi che fino all’anno scorso militavano nell’Amici Nuoto Puglia.

Sull’altro fronte ci saranno gli jonici guidati dal tecnico romano Paolo Baiardini, forti di un vivaio in crescita e l’apporto di qualche senior, come il portiere Gianluca Busco e l’ex Fimco Luca Mercaldi. “Vogliamo migliorare la posizione della scorsa annata e disputare un campionato di alto livello – spiega il direttore sportivo della Mediterraneo Taranto Massimo Donadei – anche se siamo coscienti del fatto che alcune squadre sono più forti di noi, in un girone che comprende Puglia e Campania. La nostra mentalità, però, sta mutando: punteremo a conquistare i tre punti contro tutti gli avversari”.

Alle 14.30 invece spazio sempre allo Stadio del Nuoto di Bari a Airon Club-Centrosport Brindisi: la squadra conversanese guidata da Giancarlo Cito farà affidamento su capitan Mineccia e un senior come Francesco Ventrelli, “ma in acqua schiererò ragazzi classe 2001/2002 e anche qualche 2003 – spiega risoluto il giovane tecnico – sarà una bella sfida, soprattutto improntata alla crescita e valorizzazione del vivaio e del lavoro fatto in questi anni in vasca”.

Pierluigi Francioso, presidente del club brindisino che l’anno scorso raggiunse il secondo posto nel girone 6 della serie C, punta nuovamente sull’asset del Centrosport Brindisi con la Waterpolo Bari: “Valorizziamo questi ragazzi, in gran parte under 20, che ogni giorno si allenano e si impegnano, con la speranza di poter riportare anche un’attività giovanile a Brindisi. Io sono contento del risultato ottenuto l’anno scorso e da lì si riparte, puntando sempre alla crescita sportiva e umana dei ragazzi”. Quest’anno il tecnico del Centrosport Brindisi sarà Maurizio Chiechi.

Trasferta alla San Vitale di Salerno sabato 27 gennaio alle 15.30 contro l’Oasi, squadra tra le più forti del girone, per la sempreverde Master Valenzano di Michele De Bellis: “Ho iniziato la preparazione con i ragazzi a settembre e poi è subentrato mio figlio Alessandro, stoppato da un brutto infortunio l’anno scorso e oggi alle prese con una nuova avventura; sarà lui l’allenatore quest’anno di questo gruppo di under 20, pronto a dare battaglia su tutti i campi. Capitano della Master Valenzano sarà Andrea Caringella”.

