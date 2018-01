Team Akzonobel vince la HGC In-Port race di Hong Kong

ALICANTE – Team AkzoNobel ha vinto la HGC In-Port Race Hong Kong, disputatasi in condizioni impegnative, vento leggero e forte corrente, a pochissima distanza dal cuore della città asiatica, offrendo un grande spettacolo ai numerosi fan e barche spettatori accorsi per seguire le evoluzioni della flotta e soprattutto degli idoli locali di Sun Hung Kai Scallywag. Il vento, ballerino e incostante, non ha mai superato i 10 nodi di intensità e la forte corrente, creata dalla marea ha impegnato a fondo i tattici delle sei barche in regata.

“Abbiamo fatto un’ottima regata, molto divertente. Abbiamo potuto fare quel che volevamo. Le condizioni erano abbastanza toste, con la marea e tutti quei saliti di vento.” Ha dichiarato al termine della regata lo skipper olandese Simeon Tienpont, che oggi ha lasciato il timone al giovane danese Nicolai Sehested. “I ragazzi hanno navigato davvero bene e la tattica è stata molto buona… E’ bello quando le cose funzionano così. E’ una bella ricompensa per tutto il lavoro fatto dal mio equipaggio.”

In seconda posizione hanno chiuso i franco/cinesi di Dongfeng Race Team, mentre terzo sulla linea è giunto Team Brunel con il campione kiwi Peter Burling alla ruota. I due si sono scambiati di posto diverse volte, durante le ultime fasi della regata, ma alla fine Dongfeng è riuscito a rientrare. Charles Caudrelier e i suoi hanno dunque guadagnato punti preziosi, anche visto il quarto posto di MAPFRE di oggi, che li pongono al vertice della graduatoria provvisoria delle In-Port Series. Si tratta tuttavia di una classifica corta e che potrebbe cambiare di nuovo domani, quando i sei team si ritroveranno per il secondo appuntamento del weekend, la Around Hong Kong Island race.

I beniamini di casa di Sun Hung Kai/Scallywag sono partiti molto bene, ma non sono poi riusciti a restare con il gruppo di testa e hanno combattuto per la quinta piazza con Turn the Tide on Plastic, che ha chiuso al sesto posto. Di sicuro entrambi i team avranno una forte motivazione a fare meglio nella prova di domenica.

Domani si svolgerà appunto la seconda parte del weekend di costiere a Hong Kong con la disputa del giro dell’isola, la Round the Island race, che assegnerà l’altra metà dei punti in palio ai fini della classifica delle In-Port Series.

La partenza è in programma per le ore 11.30 locali, ossia le 4.40 ora italiana.

