Trapani, domenica regata velica con il 1^ Trofeo Nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TRAPANI – Si terrà domenica 28 gennaio il “1° Trofeo Nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto”, regata velica, organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, sezione di Trapani, per commemorare il magistrato ucciso il 25 gennaio 1983, assassinio di cui ricorre quest’anno il XXXV anniversario.

La scelta della regata è dovuta alla grande passione che Giangiacomo Ciaccio Montalto coltivava per il mare e per la vela in particolare. La regata non è stata effettuata la scorsa domenica, 21 gennaio, per avverse condizioni meteo.

L’appuntamento é per domenica 28 gennaio, alle ore 9.00, presso la sede della Lega Navale di Trapani, per il briefing degli equipaggi; la regata partirà alle ore 10.00 dallo specchio acqueo antistante la Torre di Ligny, per svolgersi in quel tratto di mare. La partenza della competizione potrà essere seguita anche dalla terrazza della Torre. Concluderà la manifestazione la premiazione dei vincitori prevista per le 15.00.La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento, voluto e organizzato per mantenere viva la memoria di Giangiacomo Ciaccio Montalto barbaramente ucciso dalla mafia.

La scorsa domenica, in occasione della commemorazione – la regata fu rinviata per avverse condizioni meteo -, è stata inaugurata l’opera murale realizzata dall’artista trapanese Massimiliano Errera e dedicata al magistrato ucciso, che è possibile ammirare presso la sede della Lega Navale di Trapani all’ex Lazzaretto: una installazione che ha lo scopo di restituire in modo permanente alla cittadinanza l’immagine di un Uomo che ha sacrificato la propria vita per la Giustizia e la Legalità.

