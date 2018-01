FLAVIA TARTAGLINI VINCE LA MEDAGLIA D’ARGENTO ALLA WORLD CUP DI MIAMI

MIAMI – Ieri, sabato 27 gennaio, sono state disputate le Medal Race delle discipline veloci alle World Cup Series 2018 di Miami e nella classe RS:X femminile Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) conquista una bellissima medaglia d’argento lottando fino alla fine con la medaglia d’oro francese Hélène Noesmoen e la medaglia di bronzo spagnola Blanca Manchon.

“Oggi alla Medal Race è stata una bella battaglia – racconta Flavia dopo la premiazione di ieri – condizione stupende e vento steso e forte, eravamo tutte vicinissime, dalla prima alla quinta e infatti la classifica si è decisa per un punto. Ho perso l’oro per un punto proprio all’ultimo lato perché stavo coprendo la spagnola che se mi fosse arrivata davanti avrebbe vinto. Ma va bene e sono felice così, sono carica e motivata per le prossime gare, con tanta voglia di fare bene!”

Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza) chiude la tappa di Miami in settima posizione, sia in generale che nell’ultima prova a punteggio doppio.Gli altri italiani in Medal Race erano la coppia Lorenzo Bressani (CC Aniene) e Cecilia Zorzi (Marina Militare), che nella classe Nacra 17 chiudono le regate di Miami conquistando un buon quinto posto overall – ed un bel quarto nella prova di ieri. Oro per la coppia australiana Waterhouse-Darmanin e argento per gli argentini medaglia d’oro a Rio 2016 Lange-Carranza.

“Più che positivo il bilancio di questa prima tappa della World Cup del 2018 – commenta Bressani da Miami – abbiamo disputato una buona Medal Race con condizioni di vento che sino all’altro ieri non ci avevamo visto brillare. Oggi eravamo finalmente molto competitivi anche di bolina con vento forte e questo è il goal di questa settimana. Un quinto posto quindi che ci soddisfa non tanto per il piazzamento, ma per quanto abbiamo capito ed imparato in questi giorni.”

Nei 49er Uberto Crivelli Visconti – Gianmarco Togni (CSA Marina Militare) chiudono la trasferta di Miami un soffio fuori dalla Medal, in undicesima posizione, e Jacopo Plazzi Marzotto– Andrea Tesei (CC Aniene) in quattordicesima.Stessa sorte anche per Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) negli RS:X maschili, undicesimo a soli tre punti dalla Medal Race.

