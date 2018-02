Al via il nuovo anno velico dello Yacht Club Cala de’ Medici

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROSIGNANO – È al via, il prossimo 11 febbraio, l’anno velico 2018 dello Yacht Club Cala de’ Medici, che ha all’interno del Porto di Rosignano Marina Cala de’ Medici la sua sede.Il calendario velico 2018 dello YCCM si aprirà domenica 11 febbraio con la I prova del Campionato, la “Regata in maschera”, che premierà, oltre al risultato velico, anche l’imbarcazione e l’equipaggio che avranno meglio interpretato lo spirito del carnevale. Domenica 11 marzo sarà, invece, la volta della “Regata in rosa”, II prova del Campionato, in cui protagoniste, al timone, saranno le donne.

Il Campionato sarà, infatti, composto da un totale di sette regate a tema, che si svolgeranno da febbraio a dicembre e nel corso delle quali sarà premiata, oltre alla prova sportiva, anche chi meglio si cimenterà col tema della regata. Per il 24-25 marzo è in cantiere il progetto, come III prova del Campionato, della “Regata dei Porti”, una regata con partenza dal Cala de’ Medici e arrivo al Marina di Scarlino.

Il 21-22 aprile si terrà, poi, la regata della Classe STAR, parte della Settimana Velica Internazionale – Accademia Navale Città di Livorno ed organizzata dal Circolo Nautico Castiglioncello col supporto dello YCCM e del Porto Cala de’ Medici. Il 27-28 e 29 lo YCCM ed il Porto saranno partner e location di un’altra regata inserita nella SVI, la regata delle Vele d’Epoca, che vedrà la collaborazione del Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, del Garage del Tempo di Cecina e dell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze. Oltre alle bellissime vele d’epoca, protagonisti della manifestazione saranno anche vini e macchine d’epoca.

Non mancheranno anche quest’anno nel calendario velico 2018 dello YCCM le regate ormai diventate dei “cult”. Alla sua seconda edizione, l’11 e 12 maggio tornerà l’Etrusca’s Cup, regata lunga (90 miglia) che l’anno scorso ha riscosso un grande successo, con partenza e arrivo dal Porto, costeggiando la Costa degli Etruschi e fra le isole dell’Arcipelago Toscano.

Il 22-23 e 24 giugno sarà la volta della famosissima Elbable, regata dalla grandissima affluenza di iscritti in cui le imbarcazioni decideranno se fare il giro dell’Isola in senso orario oppure antiorario, mentre il 20 ottobre la vicina Isola di Capraia sarà il punto di arrivo dell’ormai tradizionale Totano’s Cup.

Fiore all’occhiello dello Yacht Club Cala de’ Medici e del Porto Cala de’ Medici, La Rotta del Vino e dell’Olio 2018 è in programma nei giorni 21-22 e 23 settembre: vele, cucina e ottimo vino vi aspettano!

Leggi anche: