Campionato Zonale 2018 della Flotta J24 pugliese: Jebedee al comando

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TARANTO – Salgono a quattro le prove disputate nelle acque antistanti il lungomare di Taranto dalla Flotta pugliese J24 impegnata nel Campionato Zonale 2018 che quest’anno è articolato su quattro giornate e dodici regate sulle boe. “Nella seconda giornata, il vento ci ha permesso di disputare una sola delle prove previste, con un libeccio sui 12kn che però, già nel corso della regata, è sceso ad una intensità troppo bassa per proseguire nel programma- ha spiegato il Capo Flotta J24 pugliese Nino Soriano -Delle nove barche della nostra Flotta J24 mancava Canarino Feroce che però è riuscito a mantenere la seconda posizione in classifica generale grazie allo scarto.

Le altre barche si sono sfidate al meglio sfruttando le buone condizioni meteo sul campo “corto” da ripetere per quattro volte. Alla prima bolina è stato Anphitrite di Marc Arata a passare la boa in testa seguito a ruota da L’Emilio timonato da Tony Macina, ma Jebedee ha approfittato dell’incertezza dei due per infilarsi nella discesa di poppa e prendere un discreto vantaggio.

Anche Doctor J era in forma con queste condizioni ma ha preferito la sinistra del campo e il vento, ruotando a destra, lo ha relegato in terza posizione, non oltre. Buccia di Banana del Circolo Vela Molfetta ha chiuso il gruppo. Domenica a Taranto, oltre ad una nuova regata del nostro Campionato, si è anche svolta la premiazione del Campionato Zonale dello scorso anno che era stato vinto dal nostro Jebedee seguito nell’ordine da Doctor J di Sandro Negro e Piccolo Diavolo di Ferdinando Capobianco. Per ulteriori notizie sulla nostra Flotta J24 vi invito a seguirci su flottadipuglia.altervista.org oltre che, ovviamente, sul sito www.j24.it dove troverete tutta l’attività della Classe Italiana J24.”

La classifica provvisoria del Campionato Zonale 2018 (stilata dopo la seconda giornata, 4 prove e 1 scarto) vede sempre al comando Ita 427 Jebedee co-armato da Nino Soriano (alle scotte) e dal timoniere Luca Gaglione (in equipaggio con Vittorio Renzi e Remo Soriano alle manovre centrali e Silvio Tullo a prua, tutti della scuola vela del Circolo Nautico Il Maestrale, 3 punti; 1,1,1,1 i parziali) seguito da Ita 467 Canarino Feroce di Massimo Ruggiero (LNI Ostuni 6 punti; 2,2,2,dnc), Ita 439 Compagnia del Mare L’Emilio armato da Francesco Mastropietro e timonato da Tony Macina (CV Molfetta 8 punti; 4,3,3,2), Ita 406 Doctor J del timoniere-armatore Sandro Negro (CN L’Approdo Porto Cesareo, 10 punti; 3,6,4,3) e Piccolo Diavolo di Ferdinando Capobianco (LNI Ostuni, 14 punti; 6,4,6,4). La manifestazione, organizzata dal Circolo Velico Ondabuena ASD con la collaborazione della Sezione Velica Marina Militare Taranto e valida anche come Campionato Invernale, proseguirà il 18 febbraio e il 18 marzo.

