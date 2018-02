A Tolone il gran finale del GC32 Racing Tour 2018

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TOLONE – Tradizionalmente il GC32 Racing Tour in una località del sud della Francia e per l’edizione 2018 del circuito è stata scelta Tolone, che ospiterà le regate, in programma dal 10 al 14 ottobre. La GC32 TPM Med Cup si svolgerà nella spettacolare Rade di Tolone, nelle acque del terzo maggior porto francese nel Mediterraneo e capoluogo del dipartimento del Var.

La vicina Hyères è una delle località più conosciute nella vela olimpica, ma Tolone sta velocemente crescendo in popolarità avendo, tra l’altro, ospitato le America’s Cup World Series nel settembre 2016.

Proprio durante quell’evento uno dei componenti dell’equipaggio di Groupama Team France era Thierry Fouchier, che tornerà a regatare a Tolone a bordo di Zoulou di Erik Maris. “La baia di Tolone è una bella area per regatare, circondata dalla costa e molto ben protetta dalle onde, il che è una situazione ottimale per il GC32,” ha detto Fouchier. “Il campo di regata è molto bello, e poi l’atmosfera… sono rimasto veramente sorpreso quando ci abbiamo navigato con gli AC45, la quantità di pubblico che assisteva alle regate dalla costa o dal villaggio era incredibile. Mi ha colpito e non ci saremmo potuti aspettare di meglio. E’ un buon segno che gli appassionati di Tolone siano così fedeli alla vela, un dato positivo per la stagione dei GC32. Credo sarà un gran successo.”

Il vento prevalente a Tolone è il ponente e l’intensità media a metà ottobre intorno ai 10 nodi, ma spesso oscilla fra i 5 e i 15 nodi, il che darà ampie chance ai GC32 di fare foiling. “Penso sarà uno dei momenti clou della stagione, perché si tratta di un ottimo campo di regata e dopo le America’s Cup World Series, il pubblico locale si è sempre dimostrato appassionato alle barche foiling. Speriamo di poter dare spettacolo.”

Il gran finale francese è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei due team transalpini che parteciperanno al GC32 Racing Tour nel 2018. Oltre a NORAUTO powered by Team France dello skipper Franck Cammas, il campione della stagione 2016, ci sarà anche Zoulou di Erik Maris. E’ interessante notare che di entrambi i team faranno parte dei velisti che erano a bordo di Team France, la barca di Cammas durante la Coppa America. Poiché è possibile che uno dei due team, o anche entrambi, si trovino in ottima posizione alla vigilia dell’evento di Tolone, questa ultima tappa del GC32 Racing Tour si prospetta molto interessante già da ora.

Hubert Falco, Presidente dell’istituzione Città di Tolone Provence Méditerranée si è detto felice della visita del GC32 Racing Tour: “La nostra città è felice di accogliere ancora una volta un evento velico di livello internazionale. La GC32 TPM Med Cup riunirà l’élite della vela nelle nostre acque, proprio come è successo nel settembre 2016 per le America’s Cup World Series. Il prossimo ottobre, il pubblico potrà ammirare di nuovo queste barche velocissime e affascinanti navigare a poca distanza dalla nostra città. La TPM riafferma così, attraverso l’organizzazione di eventi velici tanto eccezionali, la sua vocazione marittima.”

La GC32 TPM Med Cup sarà organizzata in collaborazione con la società Sirius Events di Manfred Ramspacher, uno dei partner di lunga data del GC32 Racing Tour. Ramspacher ha dichiarato: “Per la quinta volta dal 2014 Sirius Events sarà co-organizzatore dell’evento conclusivo del GC32 Racing Tour, uno dei circuiti velici più competitivi d’Europa. La rada di Tolone è un campo di regata particolarmente adatto al foiling, con il suo grande porto protetto da quasi tutti i venti. La base a terra, nei pressi di Mourillon ci permetterà di riunire tutto nello stesso luogo, vicino al campo di regata, con gli ormeggi e un race village per offrire agli abitanti di Tolone e della città metropolitana un grande spettacolo.”

Christian Scherrer, Manager del GC32 Racing Tour, ha detto: “Sono contento che il gran finale del GC32 Racing Tour 2018 sia a Tolone, una località nuova per noi. Sono certo che sarà il palcoscenico perfetto per concludere la stagione.”

La stagione 2018 del GC32 Racing Tour debutterà con la prima edizione del Campionato Mondiale GC32, sotto l’egida della federazione mondiale World Sailing GC32, in programma a Riva del Garda dal 23 al 27 maggio.

Leggi anche: