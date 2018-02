Monomania: i J/70 salutano l’inverno

VARAZZE – Torna la monotipia a Varazze, con il terzo appuntamento della stagione invernale Monomania, promossa da Regatta.exe con il supporto di Savona Shipyard, ospitata dal Marina di Varazze sabato 10 e domenica 11 gennaio.

Alle cinque imbarcazioni J/70 che hanno già partecipato ai due precedenti eventi, si aggiunge per questo weekend una new entry, ITA-710 Sasha Grey di Mario Beraha, con Duccio Colombi alla tattica. Si unirà agli equipaggi anche una sailing rockstar: a chiamare le scelte tattiche a bordo di ITA-458 di Matteo Albanese sarà infatti il pluricampione iridato Tommaso Chieffi.

Nelle due giornate di regate, con start previsto alle 10.30, salvo diversa decisione del Comitato di Regata, gli equipaggi cercheranno di attaccare la leadership conquistata, a seguito dei primi due eventi, da ITA-261 di Mario Rabbò. ITA-1187 di Zucchi-Sacchegiani e ITA-458 dei sopracitati Albanese-Chieffi distano infatti un solo punto dai leader della classifica, seguiti nell’ordine da ITA-1131 di Carlo Laurini e ITA-723 di Paolo Trevisan.

Le regate termineranno domenica con cerimonia di premiazione e chiusura in programma presso il bar QQ7, eletto a hospitality per tutti i momenti sociali: il primo classificato al termine della serie di regate sarà insignito del trofeo Regatta.exe.

Conclusa la stagione invernale di Monomania, iniziano a svilupparsi i primi scenari primaverili: work in progress per un “clinic” riservato proprio agli specialisti della classe J/70, one design di riferimento sul panorama internazionale.

