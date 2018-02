Monomania: a Why Not di Alessio Zucchi la prima edizione

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VARAZZE – La mancanza di vento lascia immutata la classifica nell’ultima giornata di regate a Varazze, dove si è appena conclusa la prima edizione di Monomania, campionato invernale articolato su tre appuntamenti con cadenza bisettimanale e riservato ai monotipi J/70.

La prima edizione del trofeo Regatta.exe è andata al già veterano della Classe J/70 Alessio Zucchi con la sua Why Not che ha prevalso, per migliori risultati parziali, su Caim 2 di Mario Rabbò. Medaglia di bronzo per Sway di Carlo Laurini.

Ha sfiorato il podio Regatta.exe di Matteo Albanese, ideatore ed organizzatore di Monomania, che al rientro in banchina ha commentato: “Siamo soddisfatti dell’andamento di questa prima edizione, per la cui realizzazione il supporto del Marina di Varazze e di Savona Shipyard sono stati essenziali. C’è tanta voglia di crescere ulteriormente e anche di allargare gli orizzonti di Regatta.exe ad altri sport. Inizia già da oggi la programmazione in vista della prossima stagione”.

La prima edizione di Monomania si è conclusa con la premiazione ospitata dal bar QQ7, hospitality dell’evento, dove oltre al vincitore, tutti gli equipaggi sono stati insigniti di un premio offerto dai Circoli del Ponente.

