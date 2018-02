Per la 44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio torna il concorso “Foto e Vela in Versilia”

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Al Club Nautico Versilia stanno proseguendo i preparativi in vista della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura, che, organizzato dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

In accordo con la Fiv e l’Uvai, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open saranno grandi protagoniste di quattro coinvolgenti regate. Sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente. Le regate saranno corse su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open e non ne potranno essere disputate più di due al giorno.

La piacevole novità di quest’anno è l’abbinamento con la seconda edizione del concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia”, l’iniziativa che invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, lo spirito della gara e del navigare a vela, documentando tutte le fasi della regata, il proprio equipaggio, la propria barca o le altre partecipanti.

“Le foto, in formato digitale, potranno essere scattate con qualsiasi apparecchio (macchina fotografica, smartphone, ecc.) e dovranno essere realizzate durante le regate di sabato 3 marzo, dal momento del briefing di partenza all’ancoraggio- ha spiegato il direttore artistico di Firenze Festival Stefano Angiolini che ha presieduto la Giuria composta anche dai fotografi professionisti Gianluca Moggi di New Press Photo e Tommaso Angiolini, dal Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia Danilo Morelli e dal Presidente della LNI sez. Viareggio Domenico Mei -Andare a vela è una forma d’arte e anche in questa seconda edizione più della qualità tecnica, che comunque sarà valutata, daremo più rilevanza alla forma artistica ed emozionale oltre che all’attinenza al tema.

Ad ogni foto presentata daremo un punteggio che determinerà la classifica finale della regata. Al rientro all’ormeggio, entro 15 minuti, ogni equipaggio ci presenterà una foto scelta tra quelle che avrà scattato durante la regata. Le foto scelte saranno scaricate direttamente sul nostro computer alla presenza del concorrente o inviate tramite mail (cnvvela@gmail.com) o whatsapp al numero che sarà comunicato al momento del briefing indicando il nome della barca. Le fotografie non potranno essere in alcun modo rielaborate con programmi specifici al computer pena l’esclusione della barca concorrente.”

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi al termine della quale saranno proiettate tutte le foto -che in seguito saranno anche pubblicate sul sito degli Organizzatori- e proclamate le foto vincitrici di ogni categoria. La prima edizione di questo graditissimo concorso -abbinata alla Regata d’Inverno 2017- era stata vinta dallo scatto di Elena Pacini Battaglia (Orc Mi Garba) seguita dalle foto dell’equipaggio di Bahia e di Telepatia.La cerimonia conclusiva e la premiazione dei primi classificati di ciascuna Divisione, Classe e Raggruppamento, invece, si svolgerà domenica alle ore 17 nelle sale del Club Nautico Versilia.

Dal 24 febbraio al 10 marzo le imbarcazioni partecipanti alla Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio saranno ospitate gratuitamente all’interno del Porto di Viareggio dal CN Versilia e dalla LNI Viareggio. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di venerdì 2 marzo mentre il bando e il modulo d’iscrizione della 44° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e il regolamento del concorso fotografico.

